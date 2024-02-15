金管會公布去年六大核心放款成績 前五名全由公股銀行包下

金管會今日公布「六大核心產業獎勵放款方案」的最新放款餘額，截至去年12月底止，本國銀行對六大核心戰略產業放款餘額已達7兆2,348億元，除較前年12月底放款餘額增加4403億元，並達成112年度成長目標3000億元的147%。

金管會統計，該放款方案推動21個月來，成長量前三大的產業，分別為民生與戰備產業成長金額為8728億元，第二個是綠電再生能源，6683億元，資訊與數位產業3640億元，為增加金額前三大，成長率分別為32.32% 、32.77%、17.04%。

為配合行政院於110年5月21日核定「六大核心戰略產業推動方案」的重點政策及符合產業發展需求，鼓勵銀行與資訊及數位、資安卓越、精準健康、國防及戰略、綠電及再生能源、民生及戰備等六大核心戰略產業，建立長期夥伴關係並協助其取得營運資金，金管會自111年1月28日推出自111年4月1日開始至113年底為止，為期三期的「獎勵本國銀行辦理六大核心戰略產業放款方案」，以鼓勵本國銀行在兼顧風險控管原則下，積極對六大核心戰略產業辦理授信。

金管會統計，去年底承作六大核心產業放款的前五大銀行放款餘額，分別為台銀7711.8億，合庫6550.4億，華銀5967.6億，一銀5540.3億，兆豐5429.2億元。公股銀行努力配合政策，因此前五大全被公股銀行包辦，其中，8家公股銀行全數進榜前十大銀行。業者也能得到獎勵措施，包括分行的遷移可採自動核准制，不受雙北和高雄這三都若設分行，必須採取申請制的限制，另外，獎勵措施也包括自動化服務設備的自動核准制。

銀行局副局長林志吉表示，前十大的有2家民營銀行，包括玉山銀4029億、富邦3091億，另外，排名第11的中信銀，金額也有2972億元。

林志吉也說明，111年12月底為6兆7944.6億，111年3月底為5兆9195億元，當年度成長8000多億元，主要和疫情影響有關，112年則主要和國際經濟因素，例如美中貿易戰引發供應鏈重組所帶動的放款需求有關。

金管會指出，若和111年3月底實施方案時的放款餘額相較，去年底放款餘額相較前年3月底，更大幅增加1兆3,154億元，顯示獎勵放款方案對於提高本國銀行對六大核心戰略產業辦理放款意願已具成效。