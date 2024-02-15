快訊

真心不騙！彩券行老闆教刮刮樂要買「2尾數」 YTR實測「每區都中」賺5千

陸平台同商品價差3倍 大數據把蘋果用戶當肥羊

「做壞事沒找我？」晚安小雞案另1直播主撇知情 四叉貓指登場人物累計5人

富邦投信深耕永續 通過ISO 22301營運持續管理國際標準認證

經濟日報／ 記者王奐敏／台北即時報導
富邦投信通過ISO 22301營運持續管理國際標準認證，由總經理林欣怡（右）代表領證。富邦投信／提供
富邦投信通過ISO 22301營運持續管理國際標準認證，由總經理林欣怡（右）代表領證。富邦投信／提供

富邦投信今年1月獲得國際最具公信力之標準制定機構「英國標準協會（The British Standards Institution, BSI）」通過「ISO22301：2019營運持續管理（Business Continuity Management, BCM）系統」認證，該項認證是確保企業面臨重大風險事件發生時，關鍵核心業務能持續營運不受影響，由英國標準協會台灣分公司（BSI）謝君豪營運長頒發證書，富邦投信總經理林欣怡代表領證。

富邦金控深耕永續經營，發揮企業當責角色，落實永續治理，身為集團一員之富邦投信除遵循落實集團理念，亦於證券期貨業永續發展轉型執行策略下，落實營運持續管理（BCM)，於「公司治理與永續委員會」成立專案小組，定期評估核心營運系統及設備，確保營運持續、韌性之能力，在營運持續管理目標上，以保護人員生命安全為首要目標，並維護客戶或受益人及股東權益，以公司核心業務可於最小復原時間內恢復，並維持運作，以確保服務之持續提供。

富邦投信自2023年4月開始導入ISO22301標準，透過專業顧問團隊安永諮詢服務股份有限公司（EY）輔導，積極精進營運持續管理制度與國際標準接軌，設立營運持續管理委員會，推動與督導核心業務全面檢視及優化，執行盤點關鍵業務活動、營運衝擊分析及風險評鑑流程，識別富邦投信之核心業務活動及其所需之資源，擬定對應之營運持續策略及計畫。

除了安排多場次教育訓練，將防災觀念納入培訓課程中，並藉由定期多項情境進行實地演練，驗證規劃之適切性及有效性，確保面臨重大緊急風險事件時，能將損失控制到最小程度，並恢復業務活動之運作水準，歷時9個月的嚴謹檢核，於今年1月通過ISO 22301營運持續管理系統國際標準認證，證明富邦投信穩定的核心業務之營運持續能力已獲得國際認可。

富邦投信表示，未來將持續秉持以服務客戶為導向之永續經營的公司理念，以國際規格來建置營運持續管理機制，加深執行落實度，並因應內外環境變化及新興風險持續優化營運能力，打造營運不中斷的金融服務，提升公司回復韌性，邁向永續經營，成為值得大眾信賴的資產管理業首選品牌。

富邦投信 富邦金控 英國

延伸閱讀

富邦投信通過 ISO 22301營運持續管理國際標準認證

富邦投信通過 ISO 22301營運持續管理國際標準認證

《飯戲攻心2》婚宴大戲連場 糊塗親友一團亂

華邦宣布完成首次太陽光電再生能源採購

相關新聞

年後搶錢好時機 投信將募4檔新基金 非投等債基金一枝獨秀

年後市場資金充沛，投信業者也搶進新基金募集，統計3月即將募集發行的基金，共計有4檔，類型含括一檔債券基金及四檔ETF，募...

影／證券暨期貨業新春團拜 黃天牧期許加倍努力才能夠超前別人

證券暨期貨業甲辰年新春團拜上午在台灣證券交易所101大樓會議大廳舉行，金管會主委黃天牧、證交所董事長林修銘、證券投資人及...

臺銀董座呂桔誠用四字形容今年景氣 將前進福岡、與三大日銀攜手合作

臺灣銀行董事長呂桔誠今（15）日指出，展望今年臺銀獲利，他用「穩健前行」四字形容，強調將會繼續努力、一步一步向前走，「今...

降息趨勢不變 法人：基建基金布局時點浮現

美國聯準會史無前例的升息週期及全球通膨居高不下的背景下，美債券殖利率不斷衝高，連帶影響基建類股表現。然而，隨著美債殖利率...

元大金控啟動MA招募計畫 廣邀新一代金融菁英加入

優秀人才是企業成長的基石，也是永續發展的動能，元大金控積極培育年輕世代金融菁英，提升新世代投入金融產業的意願，本（2）月...

富邦投信通過 ISO 22301營運持續管理國際標準認證

富邦投信今年1月獲得國際最具公信力之標準制定機構「英國標準協會（The British Standards Instit...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。