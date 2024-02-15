富邦投信通過 ISO 22301營運持續管理國際標準認證

富邦投信今年1月獲得國際最具公信力之標準制定機構「英國標準協會（The British Standards Institution, BSI）」通過「ISO22301：2019營運持續管理 (Business Continuity Management, BCM)系統」認證，該項認證是確保企業面臨重大風險事件發生時，關鍵核心業務能持續營運不受影響，由英國標準協會台灣分公司(BSI)謝君豪營運長頒發證書，富邦投信總經理林欣怡代表領證。

富邦金控深耕永續經營，發揮企業當責角色，落實永續治理，身為集團一員之富邦投信除遵循落實集團理念，亦於證券期貨業永續發展轉型執行策略下，落實營運持續管理(Business Continuity Management, BCM)，於「公司治理與永續委員會」成立專案小組，定期評估核心營運系統及設備，確保營運持續、韌性之能力，在營運持續管理目標上，以保護人員生命安全為首要目標，並維護客戶或受益人及股東權益，以公司核心業務可於最小復原時間內恢復，並維持運作，以確保服務之持續提供。

富邦投信自2023年4月開始導入ISO22301標準，透過專業顧問團隊安永諮詢服務股份有限公司(EY)輔導，積極精進營運持續管理制度與國際標準接軌，設立營運持續管理委員會，推動與督導核心業務全面檢視及優化，執行盤點關鍵業務活動、營運衝擊分析及風險評鑑流程，識別富邦投信之核心業務活動及其所需之資源，擬定對應之營運持續策略及計畫。

除了安排多場次教育訓練，將防災觀念納入培訓課程中，並藉由定期多項情境進行實地演練，驗證規劃之適切性及有效性，確保面臨重大緊急風險事件時，能將損失控制到最小程度，並恢復業務活動之運作水準，歷時9個月的嚴謹檢核，於今年1月通過ISO 22301營運持續管理系統國際標準認證，證明富邦投信穩定的核心業務之營運持續能力已獲得國際認可。

富邦投信表示，未來將持續秉持以服務客戶為導向之永續經營的公司理念，以國際規格來建置營運持續管理機制，加深執行落實度，並因應內外環境變化及新興風險持續優化營運能力，打造營運不中斷的金融服務，提升公司回復韌性，邁向永續經營，成為值得大眾信賴的資產管理業首選品牌。