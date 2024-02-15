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櫃買市場投資人講座3月起跑 掌握投資關鍵策略

經濟日報／ 記者廖賢龍／即時報導
圖／櫃買中心官網
圖／櫃買中心官網

櫃買中心為提升投資人對櫃買市場之認同度、推廣各項交易新制及櫃買市場相關商品，透過不同課程的設計及邀請不同專業背景的講師，就總體經濟、台股投資、特色商品及交易制度等多樣性主題進行專題演講。自開辦以來，深受投資人喜愛，今(2024)年度的首場講座即將在3月15日登場。

櫃買中心表示，今(2024)年度除持續與去年合作的多家證券商及投信公司(包含大昌、元大、元富、兆豐、第一金、統一、富邦、華南永昌等八家證券商及中信、元大、統一等三家投信公司)合作舉辦講座外，另為擴大宣傳層面，特別再與永豐金證券、永豐投信及富邦投信等三家公司合作，共計於全台各地舉辦28場次講座。

各場次均邀請專業講師解析國際經濟局勢、台股市場投資展望等相關議題，另為增進投資人對指數化商品之投資概念，特別安排多場ETF、ETN等指數商品投資相關主題的專題演講，對於有意掌握投資關鍵策略，提升理財力的投資人，將會有很大的助益。有關投資講座相關場次資訊，已公布於櫃買中心網站，內容精彩可期。

櫃買中心指出，為提供投資人多元的參加方式，台北場次均同步採網路線上影音直播及部分場次錄製影音檔，歡迎投資人至該中心網站首頁點選連結觀看。有關「櫃買投資人講座」場次時間、地點及專題演講內容等活動詳情，請連線至櫃買中心網站查詢，或掃描下方QR code進入報名網頁。

這些講座各場次皆「完全免費」，自2月26日9時起開放投資大眾報名，有興趣的投資人可踴躍報名。

2024年櫃買市場投資人講座(資料來源：櫃買中心)
2024年櫃買市場投資人講座(資料來源：櫃買中心)

櫃買中心

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