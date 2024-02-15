龍年開市 台幣匯率多空交戰

龍年開紅盤，匯市多空交戰。匯銀主管分析，台股今天挑戰新高，若外資蜂擁匯入，有助點燃台幣匯率升勢，不過，美國通膨高於預期，聯準會恐延後降息，日圓匯率一度貶破一五○關卡、拖累台幣等主要亞幣走勢，估計短期內台幣匯率將維持卅一至卅一點五元區間波動。

兔年匯市封關，台幣匯率收在卅一點三五八元，貶值二分。兔年台幣匯率「先貶後升」，全年貶值九點九角，連兩年貶值。

匯銀主管指出，美國日前公布一月整體與核心消費者物價指數（CPI）年升幅均高於預期，顯示美國通膨情勢依舊膠著，導致聯準會三月啟動降息循環的機率渺茫，且降息時機還可能進一步延後。受此消息影響，美元指數迅速跳升。

展望台幣匯率後市，匯銀主管說，美國降息時程仍是影響匯市的關鍵主因，聯準會將視美國公布的經濟、通膨與就業等相關數據，思考最適宜的降息時機。在美國啟動降息前，外資動向、台股表現與主要亞幣強弱等變數，都將牽動台幣匯率走勢。

央行統計顯示，今年以來至二月七日匯市封關，美元指數表現一枝獨秀、累計上漲百分之二點六六。

至於非美貨幣表現全盤皆墨，今年以來至二月七日，日圓匯率累計貶值百分之四點三三，為主要非美貨幣「最弱勢」。至於台幣匯率今年以來累計貶值百分之一點九九，走勢「相對穩定」。