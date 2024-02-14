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台股中小型基金「今年來前十強」 平均績效超越大盤11倍

經濟日報／ 記者崔馨方／即時報導

櫃買指數今年來上漲1.9%，根據CMoney統計至5日，其中台股中小型基金共計21檔，前十強今年以來平均績效達10.5%，與大盤績效今年以來的0.9%相比，遠超越11.6倍之多，整體表現相當亮眼。

台股中小型基金今年來前十強包括：野村中小、施羅德台灣樂活中小、國泰中小成長、街口中小型、PGIM保德信中小型股、瀚亞中小型股、富邦精銳中小、永豐中小、台新台灣中小、群益中小型股基金。觀察近半年來統計績效，前十強一個月來平均績效達14.7%、三個月達22.0%、六個月達21.5%，與台股大盤的3.3%、7.4%、9.0%相比，皆超越兩倍以上，表現相當強勢。

展望後市，街口投信中小型基金經理人吳帛亞指出，科技股基本上啟動了輪漲的格局，隨著升息循環結束，今年中可能看到的預防性降息也加強避免經濟著陸，同步也看好2024年總體環境對股市的激勵以及殖利率下降對科技股估值恢復的效果。

其中，2023年一般型伺服器出貨量因AI伺服器的排擠效應而大幅年減10-12%，目前觀察一般伺服器庫存水位健康，2024 年隨著排擠效應減輕、新平台刺激需求、總體環境回溫等都將帶動2024年一般型伺服器恢復成長。

台新臺灣永續高息中小型ETF經理人黃鈺民表示，展望台股後市，預期美國進入升息循環尾聲有利於美債殖利率回落，進而有利於股市後續表現，加上台股企業獲利進入上修潮，有利於台股多頭格局，建議逢低找買點。中小型股相較於大型股，其股本與市值較小，但成長性較高，股價爆發力強，中長線來看，多頭行情仍有機會持續。

野村中小基金經理人邱翠欣補充，AI的多頭趨勢未改變，2024年美國三大雲端巨頭投資AI金額預估將達20%以上，台積電（2330）表示CoWoS產能有望倍增，再加上AI PC等邊緣AI新產品挹注，台灣相關供應鏈可望持續受惠。

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