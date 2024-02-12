快訊

她巧遇富國島遭丟包主角⋯一句話曝超高EQ 網跪：家庭教育真好！

台旅客遭丟包富國島 觀光署切「付款時間點」：逾百人先付款繼續行程

平溪支線列車出軌無人傷亡 運安會到場調查事發原因

春節阻詐 金管會和刑事局呼籲「七不」

聯合報／ 記者朱漢崙／台北即時報導
春節阻詐 金管會和刑事局向民眾呼籲「七不」。圖／聯合報系資料照片
春節阻詐 金管會和刑事局向民眾呼籲「七不」。圖／聯合報系資料照片

網路投資群組詐騙層出不窮，春節假期更是民眾上網滑手機的高峰，金管會和刑事警察局特別提出「二不」和「五不」要民眾「識詐」。其中，金管會特別提醒民眾要小心不肖業者假冒名人名義成立line投資群組招徠民眾加入之後行騙，尤其要注意「兩不」：一是金融機構不會要民眾把投資款匯入「個人帳戶」，二是金融機構不會要民眾「面交」投資款項，只要碰到這二種要求，就是碰到詐團。

刑事警察局也特別在春節期間，透過自製影片打出「防詐五不」的「不接、不傳、不聽、不點、不信」口號，包括看到生人加好友或陌生來電「不接」；網友報股市名牌或投資數位貨幣「不聽」；看到新成立、粉絲少的社團介紹連結「不點」；對於不可信任的網友要求提供個人資料「不傳」；收到威脅訊息、警告監管帳戶「不信」。

近來最常見的詐騙手法，就是冒用合法金融機構或財經專家學者名義成立LINE投資群組，金管會對於相關的行騙情境指出，詐團成立的這類群組，通常透過群組裡的老師、助理或平台客服宣稱可提供專用帳戶，可讓加入群組的民眾優先申購或買到漲停板股票；另一種也很常見的行騙手法，就是要求民眾買入虛擬資產來買股票或抽股票、簽署虛擬資產買賣契約，而且還派員向民眾收取現金。

對於上述這些行騙的情境，金管會提醒投資人，合法金融機構不會要求面交投資款項，也不會要求投資人將投資款項匯至個人帳戶，除了提高防詐意識，隨時小心網路投資詐騙之外，尤其進而示警民眾，虛擬資產價格波動大，具高度投機性，而且愈來愈多歹徒打著虛擬資產高獲利或高報酬的旗號，甚至連不具價值的虛擬資產都賣給民眾得逞，因此民眾應該要多提高警覺，多瞭解虛擬資產特性，並留意相關風險。

詐騙 金管會

延伸閱讀

過年開嗆！他怒罵大伯母「吵死了」秒退群組 網嘆：留父母擦屁股

網路投資群組陷阱多 金管會助民眾守財勿踩詐騙地雷

春節出遊 金管會提醒評估投保第三人責任險

跨境詐騙難防 刑事局：追回血汗錢把握黃金48小時

相關新聞

春節阻詐 金管會和刑事局呼籲「七不」

網路投資群組詐騙層出不窮，春節假期更是民眾上網滑手機的高峰，金管會和刑事警察局特別提出「二不」和「五不」要民眾「識詐」。...

台大法律系卻當主婦 公公意外癱瘓她轉身賣保險…「不搏感情」3個月拚到業界頂尖1％

頂著飄逸長髮，長相甜美的公勝保經資深行銷副總經理陳郁瑄，看上去要比實際年齡年輕許多。但她搶眼之處絕不僅止於形象管理。去年，她拿下有「保險業奧斯卡」之稱的保險信望愛獎「最佳專業顧問獎」，最近也幫母親買了戶千萬宅，還送了輛價值兩百多萬元的特斯拉給老公當禮物。論專業、事業、財富，陳郁瑄已經能和「富足」二字畫上等號。

龍年「睡過銀行金庫」發財水超搶手 領法大公開

農曆新年即將報到，多數民眾都希望龍年之初有個好彩頭，而銀行每天有大量金錢流動，常被視為聚財、生財及財源滾動的象徵。每年農曆春節前，各家銀行都會推出「發財金」、「發財水」，甚至為了吸引民眾各出奇招，睡金庫、財神廟誦經加持，就是要讓聚財威力加倍，讓民眾財氣滿滿過好年。

龍年「睡過銀行金庫」發財水超搶手 領法大公開

農曆新年即將報到，多數民眾都希望龍年之初有個好彩頭，而銀行每天有大量金錢流動，常被視為聚財、生財及財源滾動的象徵。每年農曆春節前，各家銀行都會推出「發財金」、「發財水」，甚至為了吸引民眾各出奇招，睡金庫、財神廟誦經加持，就是要讓聚財威力加倍，讓民眾財氣滿滿過好年。

台北天空塔6年換3任董座 連銀行團都不清楚「背後投資關係」…起底神祕大股東

台北天空塔爆發掏空案，近日遭檢調搜索，據《今周刊》調查，為了爭奪台北天空塔主導權， 傳言碩河開發董事會早已起內訌，不斷上演鬥爭戲碼，內部股東矛盾也正式浮上枱面。

負利率結束 市場估日銀4月升息

日本銀行（央行）副總裁內田新一八日表示，即使在日銀終結負利率之後，也難以預測日銀將持續且快速升息。市場高度預期日銀將於四...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。