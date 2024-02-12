春節阻詐 金管會和刑事局呼籲「七不」

網路投資群組詐騙層出不窮，春節假期更是民眾上網滑手機的高峰，金管會和刑事警察局特別提出「二不」和「五不」要民眾「識詐」。其中，金管會特別提醒民眾要小心不肖業者假冒名人名義成立line投資群組招徠民眾加入之後行騙，尤其要注意「兩不」：一是金融機構不會要民眾把投資款匯入「個人帳戶」，二是金融機構不會要民眾「面交」投資款項，只要碰到這二種要求，就是碰到詐團。

刑事警察局也特別在春節期間，透過自製影片打出「防詐五不」的「不接、不傳、不聽、不點、不信」口號，包括看到生人加好友或陌生來電「不接」；網友報股市名牌或投資數位貨幣「不聽」；看到新成立、粉絲少的社團介紹連結「不點」；對於不可信任的網友要求提供個人資料「不傳」；收到威脅訊息、警告監管帳戶「不信」。

近來最常見的詐騙手法，就是冒用合法金融機構或財經專家學者名義成立LINE投資群組，金管會對於相關的行騙情境指出，詐團成立的這類群組，通常透過群組裡的老師、助理或平台客服宣稱可提供專用帳戶，可讓加入群組的民眾優先申購或買到漲停板股票；另一種也很常見的行騙手法，就是要求民眾買入虛擬資產來買股票或抽股票、簽署虛擬資產買賣契約，而且還派員向民眾收取現金。

對於上述這些行騙的情境，金管會提醒投資人，合法金融機構不會要求面交投資款項，也不會要求投資人將投資款項匯至個人帳戶，除了提高防詐意識，隨時小心網路投資詐騙之外，尤其進而示警民眾，虛擬資產價格波動大，具高度投機性，而且愈來愈多歹徒打著虛擬資產高獲利或高報酬的旗號，甚至連不具價值的虛擬資產都賣給民眾得逞，因此民眾應該要多提高警覺，多瞭解虛擬資產特性，並留意相關風險。