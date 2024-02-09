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台幣升值行情 恐延後至下半年
台幣對美元匯率兔年受美國聯準會（Ｆｅｄ）升息影響，以貶百分之三點一六作收，匯市連兩年以貶值作收後，龍年開春是否一改頹勢？匯銀主管直指，第一個重點觀察指標是二月十三日公布的美國一月ＣＰＩ（消費者物價指數）數據，若符合或高於市場預期，則年後台幣匯率易承壓，即便外資年後匯入，也將先走盤整格局，台幣升值波段行情恐先延後至下半年。
匯銀主管解釋，從經濟數據來看，聯準會今年啟動降息機率極高，「關鍵在於何時降？降多少？」
台新銀首席外匯策略師陳有忠指出，市場預估美國一月ＣＰＩ數據將落在百分之三點四附近，從經濟數據考量來說，市場預期，聯準會降息時間點將從三月延至六月，料美元強勢格局將至少維持到五月，不利亞幣表現，這段期間美元指數高點先看一○五關卡。
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