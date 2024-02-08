新壽增資案 吳東進三問吳東亮

新光金控將於十九日召開臨時董事會，因應金管會要求立即增資的議題。新光金創辦人吳東進昨天再向胞弟、台新金控董事長吳東亮「提三問」，他並呼籲金管會，公司派一再拖延對新壽的增資時程，應該採取「立即糾正」措施才能真正救新壽。

據了解，新光金董事長陳淮舟、新光人壽董事長魏寶生等四人，昨天再度拜會金管會，金管會重申要新光金盡快辦現增的立場。

吳東進昨天再度出面接受媒體訪問，他公開向吳東亮「提三問」，首先，吳東亮在台新金的總部談新光金的事，雖自稱他是新光金大股東，但他到底是對台新金或新光金股東講話？且他在訪談中已承認新光金、新壽的董事長都是他找的，這些是否已有角色衝突的金金分離問題？

其次，金管會主委黃天牧要求新光金辦現增來注資新壽履行承諾，吳東亮卻說現增是最後手段，他是否在測試金管會的容忍度和底限或「以拖待變」？最後，身為吳家的一份子，吳東亮用「加護病房」等字眼來形容新光金，已對新光金造成傷害並壓低股價，是否為了讓未來台新金併新光金更有利？

吳東亮幕僚回應，吳東亮是因為首席顧問吳統雄的新書發表會在台新金控二樓舉辦，因此就近回應媒體提問；至於對新光金現增和台新金合併新光金，幕僚轉述，吳東亮已表態若要辦現增他一定配合董事會決議，至於兩家金控的合併現階段已不是議題。

對於新壽擬出售北士科土地，吳東進則說，當初他標下一萬二千坪的北士科土地若能照預定進度執行，將能和金仁寶集團在鄰近的基地一樣同步完工，但現在時間至少落後兩年，等於一年至少損失十億元，兩年就是廿億元，不利資本適足率（RBC）。

吳東進表示，他在票面金額之下三度為新光金辦現增，而且每年只配股四毛，而不是四元，就是希望錢都能留在新光金來強化資本，「把錢放在家裡增加新壽的RBC」，而不是給大股東現金而已。從二○○二年至今，新光金的資本額從二四四億增至一五七八億元，等於每年增加六十二億元。

此外，吳東進說，二○二○年九月一日，新光金辦了一二○億元乙種特別股、四十二億元現增時，「我弟妹（吳東亮夫人彭雪芬）當董事長的王田毛紡、新勝、新光實業三家公司有五億額度沒認，是我幫忙認下來的。」