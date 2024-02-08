聽新聞
test
0:00 / 0:00

兔年匯市封關 31.358元作收 台幣連2年走貶

聯合報／ 記者陳儷方／台北報導
兔年匯市封關，全年以貶值九點九角、卅一點三五八元作收，虎年、兔年匯價連續兩年走貶。本報資料照片
兔年匯市封關，全年以貶值九點九角、卅一點三五八元作收，虎年、兔年匯價連續兩年走貶。本報資料照片

匯市昨天以卅一點三五八元兌換一美元兔年封關，貶值兩分，即期外匯市場交易量七點五三億美元。由於台股已在五日封關，晚了兩天封關的匯市近日行情清淡，回顧兔年一整年，台幣對美元匯率貶值九點九角、貶幅百分之三點一六，虎年、兔年台幣匯價連續兩年以貶值作收。

台幣雖然走貶，但在亞幣中與印度盧比同屬強勢，造就日圓對台幣走貶，匯銀人士表示，由於台股兩天前站穩一萬八千點封關，對台幣而言是正面訊息，如果年後外資持續加碼台股，台幣將有升值壓力。

匯銀人士整理年後影響台幣匯價波動的三大因素，分別是台股、美債殖利率，以及美元指數。美債殖利率因美國降息步調放緩而彈升，美元指數走揚，這兩項因素支持美元強勢，使台幣有回貶壓力，但封關前台股正走多頭，外資若持續加碼台股，則台幣匯價將因外資匯入而獲得拉抬，三項因素互相拉扯，台幣升貶壓力哪個比較大，年後將揭曉。

匯銀指出，台幣匯價近期呈現區間震盪，若要走出震盪區，需要美債殖利率下跌，美國經濟數據轉差以引導美元下滑，然後台幣匯市走升，與台股上漲趨於一致。讓台幣走升的因素有一，走貶的因素有二，台幣匯價卡在卅一點二至卅一點五兌一美元的區間。

至於一直傳出要終結負利率的日本，日圓卻走弱，由於台幣在亞幣中相對強勢，日圓對台幣匯價相當弱勢，從月初的○點二二貶至○點二一價位。匯銀人士表示，日本勞資雙方於春季舉行的薪資協商會議將在三月舉行，因此四月以前都可以伺機買進日圓，以避開日本升息的訊號點。

台幣 台股 日本

延伸閱讀

習近平傳將指揮護盤 A股破底翻 胡錫進稱「回血」 專家不看好

台積電1月營收2157.85億元呈現雙增 月增22.4% 年增7.9%

台股前15名ETF績效出爐…00919、00878、00900、00915皆上榜！ 她：產品本身沒有好壞

兔年18096點封關 年漲逾3千點

相關新聞

兔年匯市封關 31.358元作收 台幣連2年走貶

匯市昨天以卅一點三五八元兌換一美元兔年封關，貶值兩分，即期外匯市場交易量七點五三億美元。由於台股已在五日封關，晚了兩天封...

新壽增資案 吳東進三問吳東亮

新光金控將於十九日召開臨時董事會，因應金管會要求立即增資的議題。新光金創辦人吳東進昨天再向胞弟、台新金控董事長吳東亮「提...

純網銀靠自己靠政策 打開獲利大門

KPMG安侯建業數位長賴偉晏表示，金融科技業近年搶攻BNPL（先買後付）、P2P網路借貸平台等業務，大舉開拓消費性貸款市...

新光金19日董事會 吳東進派董事將再提現金增資案

新光金將於2月19日召開臨時董事會，以因應主管機關要求立即增資的議題，近期已引起各界關注，據了解，目前吳東進派董事已經進...

新光金創辦人吳東進：新壽增資 最要緊的事

新光金控旗下的新光人壽增資議題，隨著農曆過年後將召開董事會，問題再度浮上檯面。新光金創辦人吳東進昨（7）日選在年前最後上...

純網銀拚轉盈 要過五關

純網銀設立邁向第四年，整體而言，純網銀業務有擴大，但仍在虧損中，也還不具經濟規模。外界擔心，面對傳統銀行數位競爭，純網銀...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。