新光金現金增資 吳東進對吳東亮提三問、強調「我不會見死不救」

儘管金管會要求新光金辦理現金增資為新壽注資，但新光金公司派仍把金控現金增資放在最後順位，新光金董事會在農曆春節後2月19日馬上就要召開，為此，新光金創辦人吳東進7日在農曆春節前向胞弟，也是台新金控董事長吳東亮「提三問」，並且呼籲金管會，公司派一再拖延對新壽的增資時程，應該採取「立即糾正」措施才能真正救新壽。

另據了解，新光金及新壽董座陳淮舟、魏寶生等四人，7日再度拜會金管會，並由保險局長施瓊華接見，但仍重申要新光金儘快辦現增的立場。

吳東進在農曆春節前再度出面接受媒體訪問，他公開向三弟吳東亮喊話「提三問」，包括：1、在台新金的總部談新光金的事，吳東亮雖然自稱是新光金大股東，但到底是對台新金或新光金股東講話？且在訪談中已承認新光金、新壽的董事長都是他找的，這些是否已有角色衝突的金金分離問題？

2、金管會主委黃天牧要求新光金辦現增來注資新壽履行承諾，但吳東亮卻說現增是最後手段，是否在測試金管會的容忍度和底限？或是「以拖待變」？

3、身為吳家的一份子，用「加護病房」等字眼來形容新光金，已對新光金造成傷害並壓低股價，是否為了讓未來台新金併新光金更有利？

吳東進也強調：「作為吳家老大，好壞我都要承擔！」他強調：「這是吳家的事業，我不會見死不救！」各種困難他都要解決，不斷現增，缺口一定會越來越小，二年總會接軌：「當初主管機關提出3年各70億，總共210億也是算好、規畫出來的，為何不照辦？」

至於他呼籲採取何種立即糾正措施？吳東進表示，「尊重主管機關」權威。而根據目前金管會規定，新壽由於RBC已經連續不合格，而且有逾期未依主管機關指示改善的問題，因此嚴重的話不僅可限制業務，甚至撤換負責人都有可能，現在就看新光金對現增拖延的程度。

吳東進重砲抨擊，吳東亮有新光金大股東、台新金董事長的雙重身份，有利害關係的矛盾。他也強調，他在票面金額之下三度為新光金辦現增，而且每年只配股4毛，而不是4塊，就是希望錢都能留在新光金來強化資本：「把錢放在家裡增加新壽的RBC！」而不是給大股東現金而已。當年新光金和國泰金在2002年一起改制為金控，新光金資本額從244億，每年增加62億資本金，透過現增、發行GDR，還有合併等三種方式壯大資本額，其中包括合併元富證、聯信、誠泰銀行等，造成現在新光金的資本額僅次於國泰金，每年配4毛錢，10年下來等於每股淨值多了36元注資RBC，而且現在新光金1578億的資本額，只差國泰金40億。

吳東進談到去年新光金經營權之爭和如今新光金現增牛步化，不平指出過程中得到外資支持，但最後卻是委託書強壓股權的結果，話鋒一轉他也感嘆：「我只能說，我弟弟也很聰明，但作事的方式（雙手一攤），要的話就搶著要，彰銀就是一個例子，弄了17年，最後雖然解決了‥‥」他並直批，在2020年9月1日，新光金辦了120億乙種特別股、42億現增時：「我弟妹（吳東亮夫人彭雪芬）當董事長的王田毛紡、新勝、新光實業三家公司有5億額度沒認，是我幫忙認下來的！」

對於新壽擬出售北士科，吳東進也感嘆，如果當初他標下12000坪的北士科，能照預定進度執行，將能和金仁寶集團在鄰近的基地一樣，同步完工，但現在時間卻至少落後2年，等於一年至少損失10億，二年就是20億，對RBC不利。他並以好友東元集團會長黃茂雄的南港台北生技園區的租金行情為例，若一坪租金月收1500元，則6萬建坪的一年租金收入就10億起跳，2000元的話14億，他當初對負責台北生技園區的世康投資，在其26億資本金裡投資了6億，9成都滿租，而北士科的地基有16000坪，比起台北生技園區4567坪的土地面積等於多出2倍，而且同樣朝生技工業大樓規畫，挑高從4米5至6米，育成中心即為5米高，租金2000至2500元，育成中心1800元；對此吳東進感嘆的說，倘若新經營團隊能迷途知返，一年可以多10億租金。

對此吳東亮幕僚則回應，吳東亮是因為首席顧問吳統雄的新書發表會就在台新金控二樓舉辦，因此吳東亮在會場上就近回應媒體提問；至於對新光金現增和台新金合併新光金，幕僚則轉述，吳東亮已表態若要辦現增他一定配合董事會決議，而且兩家金控的合併現階段已不是議題。