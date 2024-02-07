年前詐團橫行 臉書谷歌詐騙廣告 上月創新高

年關將至，詐騙集團反倒更加猖獗。金管會昨發布臉書和谷歌蒐報的詐騙廣告件數最新統計，去年十二月和今年一月分別為四一○六件、五二○三件，不但都維持高檔，一月的件數更創下去年四月有統計以來的近十個月單月新高。

此外，金管會針對民眾陳情投資詐騙案量的統計顯示，二○二一年為四三九件、二○二二年六三六件、二○二三年十二月有七十七件，全年為七八七件；至於今年一月仍維持六十九件的高檔。

對於兩大平台通報的詐騙廣告上月創新高，金管會證期局副局長高晶萍指出，主要在於一人可多重開戶，例如在臉書可開好幾個帳戶，不法分子被關閉一個帳戶後，再複製原帳戶內容到新帳戶；此外，這也和金管會加速提示業者搜集、通報更多詐騙案件有關。