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年後開學！孩子成長3階段風險屬性不同 保障需求一次看

經濟日報／ 記者戴玉翔／台北即時報導

經過農曆新年歡慶，孩子也即將展開全新學期，看著孩子茁壯成長固然喜悅，但伴隨而來的風險和挑戰也讓家長憂心不已。全球人壽建議，不同學齡階段的小孩，需要加強的保障範圍不一樣，如幼兒園時期加強定額給付型醫療險重大傷病險，中、小學時期補強傷害險及傷害醫療險，大學時期則可規劃一次給付型癌症險及多次給付型癌症險，如有餘裕還可及早為孩子準備教育資金。

全球人壽指出，對於7歲以下學齡前的小朋友，對病毒細菌免疫力可能較弱，容易受到外在環境的感染，當情況嚴重時甚至可能需要住院治療，並需要父母請假照料。全球人壽建議，此階段的小寶貝應以基本保障規劃為主，家長可選擇「定額給付型醫療險」搭配「重大傷病險」。「定額給付型醫療險」可以填補父母請假時期短少的收入；「重大傷病險」則是包含癌症、小兒麻痺、腦性麻痺、嚴重燒燙傷等保障，可以減輕罹患重大傷病所需的龐大醫療費用支出。透過這2類商品來建構家中寶貝們不可或缺的醫療防護傘。

7歲~18歲的青少年充滿活力而且好動，這階段父母可以幫孩子補強「傷害險」與「傷害醫療險」保障。以「傷害醫療險」為例，主要用於填補因意外事件引起的門診或住院治療費用，例如孩童常見的摔倒、受傷或骨折等意外事件。這個時期的小孩由於復原力較好，發生骨折時不一定會住院開刀，而是治療固定後請家長帶回休養，之後再評估治療方法。傷害醫療險的保障內容若有涵蓋骨折未住院的話，就會依照骨折部位、完全骨折日數等條款約定，依照保額核算出理賠金額，即便沒有住院與動手術，也可以申請理賠。

目前罹癌年齡有逐漸年輕化的趨勢，儘管早期發現癌症可獲得較好的控制，但治療費用仍可能龐大，因此，提早規劃癌症險有助於轉嫁萬一罹癌後所需的高額治療支出。全球人壽建議，在癌症險的規劃上建議以「一次給付型癌症險」搭配「多次給付型癌症險」；在確定罹癌後，「一次給付型癌症險」可以拿到一筆理賠金彈性運用在癌症醫療支出，「多次給付型癌症險」可做為長期治療、復發或再次罹癌時龐大治療費用的經濟後盾。

全球人壽表示，在完善孩子醫療保障後，對於家庭財務仍有餘裕的家長，可及早啟動孩子的教育經費累積。考慮到孩子的教育經費是一項長期規劃，特別是對於有海外留學計劃的家庭，建議可以優先選擇「美元利率變動型壽險」。

「美元利率變動型壽險」具有相對較高預定利率的優勢，相較於台幣商品，特別適合長期教育基金的累積。同時，此類保單採用「宣告利率」的機制，使得在保單價值準備金的增長方面，相對於非利率變動型或新台幣商品更有感。此外，在規劃時建議考慮附加「保費豁免附約」，若身為要保人的父母不幸發生1~8級失能程度，即可免繳未來的續期保費，不僅能讓孩子的保障不中斷，也確保保單的持續增值，為孩子的未來奠定穩固的財務基礎，讓家長能更安心地為孩子打造更好的未來。

癌症險 醫療險 重大傷病險

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