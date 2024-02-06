春節刷悠遊付即抽紅包 最大獎8888元
悠遊付今（6）日宣布，將於2月7日推出「天天悠遊付、天天送8888」活動，活動期間使用悠遊付消費，除了最高享3%消費回饋外，還可抽紅包，最高金額8,888元。
悠遊付推出限時五日的紅包活動，2月7日上午10時至2月11日間使用悠遊付消費，除了可享筆筆最高3%回饋外，還能隨機抽紅包，紅包金額隨機發送，最高8,888元，每人每日限領一份，每日限量36,000份。
除此之外，悠遊付也推出超商消費回饋，2月6日至2月9日間，持悠遊卡、悠遊付至超商購買指定商品，單筆結帳金額滿999元享現折50元優惠，悠遊卡、悠遊付各限量4萬筆；若為OPEN POINT會員報電話再折110元，單筆合併折抵160元，加上悠遊付原本於7-ELEVEN最高享6%活動，最高回饋21%。
2月7日至2月20日持記名悠遊卡或悠遊聯名卡以悠遊卡功能單筆消費滿200元以上，可獲20元悠遊付現金回饋券；另外持華南銀行或上海銀行（5876）悠遊聯名卡以悠遊卡功能，單筆消費滿200元以上，再享10元信用卡帳單回饋金。優惠單筆不累贈，回饋數量有限，送完為止。
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