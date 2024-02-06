美股投資熱 永豐金證券複委託春節服務24小時不打烊

美股投資熱，永豐金證券宣布農曆春節假期複委託網路交易及人工接單24小時服務不打烊，包括大戶投APP、新理財網等平台，持續提供複委託即時報價與下單；豐存股-美股間亦維持正常扣款投資，讓長期投資的存股族理財無假期。永豐金證券表示，今年春節期間美國有多項重大經濟數據公布，投資人可留心數據變化及行情走勢。

永豐金證券指出，國人投資海外市場快速加溫，2023年在AI熱潮帶動科技股，以及美國公債持利率一度創下金融海嘯以來新高的帶動下，全市場複委託戶數達465萬戶，新增戶數85萬戶，較2022新增75萬戶成長13%，複委託海外投資吸引不少新血加入，2023年全市場成交金額累計達新台幣4.5兆元，年成長近21%，從開戶到交易量均顯現出熱度。存股方面，2023年全市場美股定期定額戶數年成長124%、定期定股增加29%、總成交金額成長86%，顯示國人加入長期投資理財行列顯著增溫。

永豐金證券表示，台股封關後到2月15日開紅盤交易，農曆年節期間海外市場仍正常運作，滿足廣大投資人的需求，春節期間複委託交易以數位服務及安排人力維持24小時運作，陪投資人一起過年投資不打烊，包括：大戶投APP、新理財網等平台，持續提供複委託即時報價與下單；豐存股-美股照常扣款；豐存股-台股如約定2月6日至14日期間內的扣款日，將順延至2月15日合併計算扣款。

永豐金證券指出，過去經驗顯示，若前一年S&P500指數上漲超過20%，隔年只要不出現重大系統性風險，股市多能延續，年平均漲幅約9.5%，2023年S&P500指數上漲近25%，預期今年年漲勢延續機率高，過年期間若有出現較大的波動，反而是一個不錯的佈局機會。無論是業績題材股、指數型 ETF 如SPY、QQQ等都是可以關注的焦點。價值型投資人可注意因為升息而被壓抑的標的，如公用事業、健康醫療等。隨著聯準會結束升息循環，壓抑股價的因素消除，或許有估值調整的機會，除了單筆投入外，亦可透過存股平台，利用分批進場的方式降低擇時風險。

永豐金證券整理台灣春節期間國際重大事件，美國將會有一連串的經濟數據要公布，如ISM製造業指數、2月13日的CPI、2月14日零售銷售數據，這些數據的好壞代表美國經濟是否維持強勁及通膨是否如預期下降，會影響對聯準會的降息預期。另外，仍有公司在這段時間陸續公布財報，財報數據及對未來的展望，也反映企業對於未來產業的發展趨勢。