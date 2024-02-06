國泰世華2023年臨櫃阻詐逾1,800件、總金額12.8億奪冠

國泰世華銀行守護民眾資產恪盡心力，持續落實「識詐、阻詐」相關舉措，2023年共成功阻詐1,802件居同業之冠、總金額達新台幣12.8億元，近三年攔詐總金額累計超過20億元。適逢年關將近，迎來金流需求高峰，國泰世華提醒民眾，面對陌生資訊、不明的投資訊息，務必保持「零信任」警覺意識與「一聽、二掛、三查證」習慣，以避免財產蒙受詐騙損失。

國泰世華銀行營運長吳建興表示，詐欺防制課題銀行責無旁貸，去年在全行同仁努力之下，阻詐成績斐然，今年除了持續積極培訓行員面對臨櫃異常情境攔阻專業知能、推動行內反詐騙工作小組定期彙報交流外，更將逐步升級可監測異常交易、金流的風險偵測平台「國泰盾2.0」。

除加強原有的「消費者模組」，提升用戶數位身分的驗證機制，更首次新增監測「犯罪者模組」，有別過去僅針對犯罪金流判斷，「國泰盾2.0」透過大數據整合跨場景，包含「犯罪準備的約轉設定」、「登入次數異常」、「短時間內匯入、出大筆金流」等連續行為，並運用AI技術識別關鍵偵測指標，針對可疑帳戶的鎖控精準度已達9成，異常帳戶的捕捉數大幅提高300％。

2024年，將持續擴展風控場景，透過AI偵測技術建立更安全的帳戶及數位服務體驗，從「事中管控」角度出發，當高風險客戶申辦及設定業務時，即可藉由AI技術模型給予風控評分，提供差異化驗身及服務，提升國泰世華帳戶使用者的安全。

今年也將導入多項科技聯防機制，以常見的偽冒品牌網站手法為例，為加速阻擋效率，國泰世華事前便會針對網站、域名或商標進行監測，如有偽冒事證便啟動下架申請程序；事後若接獲通報疑似遭簡訊或網站詐騙之情事，判讀無誤便將立刻通報165以及打詐中心完成報案，並藉警政機構通知網路服務供應商(ISP)串聯執行防護機制。2023年已成功下架31個偽冒站台，致力降低民眾遭詐風險可能性，期望透過科技與專業人力輔助，全面強化應對新型態犯罪之靈活性。

此外，詐騙手法不斷變化，提升「識詐」防禦觀念也同等重要。根據國泰世華調查，約有31%曾遭詐騙之民眾，不願意主動分享受騙經驗，主因是「擔憂自己被認為笨或貪心」，另有約24%民眾認同「認識詐騙樣態」是遏止詐騙行為的關鍵因素。顯見社會仍需持續鼓勵受害者說出自身經歷的詐騙手法，以自身故事作為警示，才能真正逐步翻轉受害者負面標籤，讓詐騙樣態無所遁形，阻止更多人落入騙徒陷阱。

國泰世華致力運用各式創新解決方案落實金融安全，除了透過精進各項軟、硬體防制舉措強化金融體驗與韌性，透過沉浸式體驗展、影片等創意方式宣導；同時為深化防制範疇，更持續攜手警政署合作推廣反詐資訊，展現國泰世華打擊詐騙的行動力與決心，盼透過全渠道建立大眾識詐意識。欲掌握最新詐騙手法與宣導資訊，民眾可加入刑事警察局「全民反詐一起說出來」臉書社團或追蹤「165全民防騙」臉書粉絲專頁，若遇詐騙情事也可撥打165反詐專線由警政專人協助，一同捍衛財產安全。