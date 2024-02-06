快訊

台糖豬肉瘦肉精疑雲 衛福部要求台中市政府交出檢體

少了金句、多了嚴肅…韓院長改人設 就看蜜月期多長

聽新聞
test
0:00 / 0:00

新壽北士科土地案 黃茂雄挺吳東進

聯合報／ 記者朱漢崙／台北報導

新光金控兩派股東對於北士科一萬六千坪土地如何處理僵持不下，五年前向北市府標下南港ＢＯＴ案開發「台北生技園區」的東元集團會長黃茂雄昨天表示，新光金創辦人吳東進當初標下北士科這塊土地眼光精準，若北士科能朝生技園區的方向開發，相信能得到非常安定可靠的出租收入。

黃茂雄以「凡走過必留下痕跡」為多年好友吳東進說話，他說，不論是當年新壽投資他所開發的南港台北生技園區，或標下北士科土地開發生技園區，吳東進在決策上非常精打細算，尤其現在將近滿租的出租率，新壽在廿五億元的投資參與六億元，也能收到很穩定的報酬率

如今新光人壽為了找資金挹注改善資本適足率，規畫賣掉北士科土地，對此吳東進感到非常惋惜。新光金控則回應，北士科將以更有坪效的方式來規畫。

北市 報酬率 生技

延伸閱讀

台新金董事長吳東亮：談合併 現在碰都不敢碰

新光金現增 吳東亮首度發聲提出兩大呼籲

金管會主委高分貝喊話 新光金回應已充分理解

新光金晚間發4大聲明 點名創辦人吳東進應自律自重

相關新聞

新壽北士科土地案 黃茂雄挺吳東進

新光金控兩派股東對於北士科一萬六千坪土地如何處理僵持不下，五年前向北市府標下南港ＢＯＴ案開發「台北生技園區」的東元集團會...

元月匯率變動、央行阻貶 外匯存底終止連二增

中央銀行昨（5）日公布，今年1月外匯存底5,695.4億美元，月減10.55億美元，終止連兩增；央行外匯局局長蔡烱民分析...

美3月降息機率驟減 台幣貶1.32角、日圓重挫1.25%

美國公布今年1月非農就業數據超強勁，聯準會3月降息機率驟降，美元指數大漲，熱錢匯出約8億美元，促使新台幣匯率昨（5）日重...

半導體通路聯貸最大案敲定 文曄融資600億收購 Future Electronics

半導體元件通路商歷年最大規模聯貸案登場。文曄集團收購加拿大半導體通路商Future Electronics全部股權案，交...

科技業借錢 銀行最愛

央行去年政策利率已經連三凍，重貼現率維持在1.875%。金融業者透露，台灣資金市場仍相對寬鬆，加上金融業者對大型電子廠、...

2023年第4季底金控海外曝險 大減3,480億

據金管會昨（5）日公布統計，2023年第4季底金控海外曝險額26.34兆元，較前一季減3,480億元，是有該統計來、單季...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。