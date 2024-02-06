新壽北士科土地案 黃茂雄挺吳東進

新光金控兩派股東對於北士科一萬六千坪土地如何處理僵持不下，五年前向北市府標下南港ＢＯＴ案開發「台北生技園區」的東元集團會長黃茂雄昨天表示，新光金創辦人吳東進當初標下北士科這塊土地眼光精準，若北士科能朝生技園區的方向開發，相信能得到非常安定可靠的出租收入。

黃茂雄以「凡走過必留下痕跡」為多年好友吳東進說話，他說，不論是當年新壽投資他所開發的南港台北生技園區，或標下北士科土地開發生技園區，吳東進在決策上非常精打細算，尤其現在將近滿租的出租率，新壽在廿五億元的投資參與六億元，也能收到很穩定的報酬率。

如今新光人壽為了找資金挹注改善資本適足率，規畫賣掉北士科土地，對此吳東進感到非常惋惜。新光金控則回應，北士科將以更有坪效的方式來規畫。