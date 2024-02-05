金控海外曝險驟減近3500億元、飆史上最大 兇手是它

據金管會統計，2023年第4季底金控海外曝險額26.34兆元，較上季減3,480億元，是有該統計來、單季最大減額，金融圈認為，關鍵主因應是美元驟貶所致；2024年各金控仍看好海外股債市、但外幣放款動能則需等下半年降息後才能顯現。

金控主管說，2023年第4季海外曝險額驟減，是因第4季美元兌台幣爆貶4.75%，自然讓以美元計價的海外投資、兌換成台幣時「縮水」，若剔除匯率因素，海外曝險額仍是增加。

據統計，第4季底金控投資淨額20兆4,617億元，季減近3%、放款淨額3兆9,801億元、季減2%，僅拆存1兆9,063億元，季跳增兩成，合計海外曝險額26兆3,481億元、季減1.3%。

金管會是在2015年第2季開始，按季公布金控集團國內外曝顯統計，該總曝險額是以投資淨額、放款淨額、存放及拆放金融同業這三者數字合計。

過去八年來，金控海外曝險額僅三次出現衰退，第一次是2017年首季減少694億元，第二次則是2022年第4季減少3,101億元，第三次則是2023年第4季減少3,480億元，後兩次都與當季美元貶值有關。

2023年底海外投資曝險前十大市場，依序是美國、大陸、英國、法國、澳洲、南韓、香港、日本、加拿大和阿拉伯聯合大公國，若與2022年底相較，除前四大相當外，澳洲排名前進三名、一舉擠入前五大。

2023年底美國市場曝險額9.14兆元占海外總曝險34.7%，已超過1/3強，也是金控海外曝險池中最大，風險集中度增加，意味美國市場一有風吹草動，將成金控海外投資帳上盈虧的關鍵。

反觀大陸市場曝險額一路降到2.19兆元占比降到8.3%的低檔盤旋，顯示金控海外市場放款與投資的「輕中、重美」策略。