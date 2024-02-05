賺錢了！2023年底金控投資見翻紅 虧損失土全收復
據金管會截至2023年第4季底統計，整體金控國內外投資帳上的未實現損失，從上季底仍陷虧損的3,462.6億元，一口氣轉為投資收益732億元，是睽違六季來、首度「翻紅」，更已全部收復了2022年逾6,300億元的虧損失土。
金融圈預期，2024年美國轉降息、股債市將齊享利多，可續推升金控帳上投資收益，有助未來金控實現潛在股債資本利得，助攻2024年全年金控業獲利。
據統計，2023年第4季底金控海外投資受惠美債殖利率回跌，帳上評價損失已降到1,033億元，單季就收復了六成虧損失土；國內投資更有台股飆漲助攻，帳上投資「黑翻紅」1,765.6億元，合計國內外帳上投資收益732億元。
換言之，從2022年第3季底逾1.24兆元、史上最慘的投資虧損，如今僅短短五個季度，帳上投資就已翻正，除2022年六家金控旗下子壽險做債券重分類是最大功臣，全球股債市齊揚也扮演助攻隊。
一家金控主管說，金控海外投資盈虧，多看股、債市臉色，2023年底美債殖利率降到3.8%，讓海外投資帳上損失大幅收斂，最快2024年首季就有機會翻正。
金管會公布2023年底金控集團國內外曝險情況。海外總曝險額26.35兆元、季減1.3%，國內曝險額43.15兆元、季增2%，合計國內外曝險額69.51兆元，季僅略增0.74%，顯示2023年底各金控呈現「進國內、退海外」的此消彼漲態勢。
前十大投資市場中，2023年底僅大陸、澳洲、法國、香港等四大市場仍有投資帳上未實現損失外，其餘六大市場已全部翻正，又以美國單季最賺、南韓帳上投資收益則是最高。
數據顯示，各金控在美國市場，從第3季底帳上投資仍陷損失994億元、第4季底直接翻紅到20.5億元，等於單季投資收益達1,014億元，是前十大市場中、單季最賺者，南韓帳上投資收益也翻紅到49.93億元。
最慘的還是大陸市場，2023年第4季帳上投資損失不減反增、擴大到507.7億元，損失已連三季擴大，顯示大陸在供應鏈移轉、科技封鎖，房市爆雷、消費市場臨成長瓶頸等多重利空下，讓金控投資帳上虧損逐季擴大。
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