疫後旅遊潮助攻！2023年網路投保件數、保費雙成長

疫後旅遊潮助攻！金管會統計，2023年網路投保件數達621.15萬件，年增46.5%，網路投保保費收入達44.06億元，年增18.3%，其中，壽險業承作網路投保旅平險（含實支實付醫療、海外突發）件數達80.5萬件、保費收入1.94億元，若加上產險業銷售的旅綜險（含旅遊不便險），2023年國人網路投保旅平險已達181.9萬件、7.03億元，保費收入較2022年成長4.5倍。

據金管會統計，2023年網路投保件數達621.15萬件，較2022年423.99萬件成長46.5%，網路投保保費收入達44.06億元，較2022年37.26億元成長18.3%，主要受惠疫後旅遊潮效應及網路投保方便性，帶動網路投保件數及保費收入雙成長。

若以產、壽險分開看，2023年產險業網路投保件數538.05萬件，較2022年的388.79萬件，年增38.4%，簽單保費38.77億元，較2022年的33.13億元，年增17%；產險業最熱賣的前三大險種，依序為機車險143.44萬件，年增19%、旅遊綜合險（含旅遊不便險）101.4萬件，年增362.6%、汽車險91.1萬件，年增16.8%；業績最好的前三大是富邦產險、新安東京海上產險、國泰產險。

壽險業網路投保件數83.09萬件，年增136.1%，網路投保初年度保費收入達5.29億元，年增28.4%；壽險業網路投保件數前三大險種，全由旅平險包辦，包括旅平險31.2萬件、旅平險附加實支實付型傷害醫療險29.62萬件、旅平險附加海外突發疾病醫療健康險19.68萬件；從網路投保初年度保費觀察，前三大是富邦人壽、台灣人壽、國泰人壽。