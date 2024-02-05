春節國泰金融服務不打烊 線上投保旅平險保障客戶出遊安全

即將迎來金龍年，考量連續假期期間客戶仍有金融服務需求，國泰金控（2882）旗下子公司都準備好了。國泰人壽網路投保24小時不打烊，保戶可輕鬆快速完成線上投保；農曆春節期間台股、陸港股等市場休市，但國泰證券小額債券(電子交易)在春節期間持續提供交易服務；民眾於春節期間若有現金需求，國泰世華銀行全台據點所設24小時自動化服務區皆可辦理存提款等業務，亦可使用CUBE App進行帳務查詢或轉帳服務。

春節期間打算出國旅行，別忘了旅平險。國泰人壽於桃園機場第一、二航廈及松山機場第一航廈，提供全年無休且優質的『旅行平安險+不便險』投保服務，為旅客提供最佳防護盾，國泰人壽桃園機場服務中心亦於春節期間調整營業時間為凌晨4時至晚間10時30分，滿足客戶需求。

不僅如此，國泰人壽也推出網路投保抽獎活動，即日起至3/31止，於網路投保任一商品、或購買旅平險單筆滿500元，就有機會獲得溫泉會館一泊二食、LINE POINTS 5000點、7-ELEVEN 888元等好禮。若有新年連假出遊的規劃．透過網路投保旅平險，符合資格即可任選中華電信（2412）漫遊、機場接送服務、長榮航空或亞洲萬里通哩程。國泰人壽提醒保戶，在海外如遇緊急事故或疾病時，可撥打國泰人壽24小時專線，國際冠碼+886-2-55595110按2，由海外急難救助中心提供即時救助服務。

另外，農曆春節期間，儘管台股、陸港股等市場休市，但國泰證券小額債券(電子交易)在春節期間持續提供交易服務(當地例假日除外)。海外複委託交易方面，國泰證券表示，美股過年期間除了例假日(2月10日、11日)之外，其餘交易日皆正常服務，港股部分2月9日僅交易至中午12點10分，於2月10至2月13日休市，2月14日恢復交易，過年期間國外期貨交易、小額債券(電子交易)也將正常服務。

此外，因2月6日及2月7日台股休市，由國泰世華銀行銷售之國內基金，此二日之申購、贖回或轉換交易，其淨值計算日及贖回付款日，將依照各投信公司規定辦理；春節連續假期期間所有交易(含定期(不)定額扣款申購），將順延至2月15日進行交易。境外基金部分，2月6日及2月7日正常交易，春節連續假期期間所有交易(含定期(不)定額扣款申購)，將比照國內基金順延至2月15日進行交易。

農曆春節期間，民眾若有使用現金需求，國泰世華銀行全台165家分行所設24小時自動化服務區、臺北捷運沿線、全家超商、萊爾富及全聯等處之自動化服務設備皆可辦理存提款等業務，亦可使用CUBE App進行帳務查詢或轉帳服務。針對信用卡帳單上繳款截止日為春節(2/8~2/14)連續假期之國泰世華銀行卡友，國泰世華銀行提供遞延繳款之貼心服務。提醒卡友請於春節後第一個營業日(2/15)繳納。

國泰世華銀行表示，CUBE App及CUBE網銀24小時全天候服務，客戶於春節期間可安心使用安全便利的數位金融服務。提醒開啟CUBE App推播不漏接每個交易通知，並啟用登入兩步驟驗證服務以強化帳戶安全。