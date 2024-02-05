快訊

柯文哲開吉！ 綠白電話門事件 民眾黨要求民進黨、吳崢賠償100萬元

第一張2000萬頭彩彰化花壇刮出！屬龍的她第一次買「超級紅包」就爽中頭獎

中國股民的哭牆：A股破底，美國大使館微博湧入5萬哭訴

全支付「電支雞」攜手兆豐投信 再添2檔貨幣市場基金

經濟日報／ 記者李秉豪／台北即時報導

全支付與好好證券合作的微金融商品「電支雞」今（5）日宣布聯手「兆豐投信」，推出電支購買貨幣市場基金，全支付會員開通「電支雞」後，最低新台幣300元，任選新台幣或美元貨幣型基金，限時再享0手續費。

好好證券指出，貨幣市場基金為基金中風險最低又容易變現的種類，而此次亮相的兩檔國內貨幣市場基金，「兆豐美元貨幣市場基金」及「兆豐寶鑽貨幣市場基金」，風險報酬等級都分類在RR1 ，且最大持有部位分別有68%、71%均配置於銀行定期存款。

兆豐投信董事長陳佩君指出，貨幣市場基金因具備高流動性，較股票及債券的風險低。機構投資人常以貨幣市場基金當作資金停泊的工具。其管理費低廉，更是備受大戶青睞的原因。不過，過去參與貨幣市場門檻較高，即便資產配置觀念已普及，一般人投資股票、債券後，可能還留有一筆現金，但卻較少有機會接觸這項投資工具。現在，客戶的閒錢，可透過好好證券平台申購或全支付「電支雞」買賣基金，讓普惠金融再現創新。

全支付總經理游金榮表示，過往想要投資基金，大多只能透過銀行扣款。如今，買基金不僅能以電子支付收付款項，從申請基金帳戶的身分確認及開通，全支付 APP 提供一站式服務。

全支付指出，「電支雞」推出後，觀察到許多保守型用戶，不想冒太大風險，錢多半放銀行。常要去搶三個月或六個月的高利專案，以符合活動新資金的要求，而成為資金的「遊牧民族」。為滿足客戶的需求，與好好證券推出電支買貨幣市場基金，由於並不是定存，因此不綁約、無到期日，也沒有提前解約的損失或打折。

好好證券總經理楊少銘指出，自2022年初開始，美國聯準會一共宣布升息11次，累積升息21碼，政策利率來到5.25%至5.50%，為22年來最高的利率區間。2023年美元利率飆新高，加上民眾考量區域銀行發生倒閉事件，美國人已有約6兆美元現金，存放銀行之外的貨幣市場基金。

兆豐 全支付

延伸閱讀

貨幣市場基金上線 全支付電支雞升級

金龍年投資理財 銀行：債券可配置多一些

債券ETF 人氣紅不讓

兆豐證深耕權證 獲殊榮

相關新聞

國泰人壽2023新契約保費再創高峰 壽險業唯一突破千億元大關

壽險公會日前公布去 (2023) 年台灣壽險業實績，壽險業新契約保費（FYP）總和6,713.7億元，為近年來新低，然而...

聯手「兆豐投信」貨幣市場基金上線-全支付「電支雞」

聯手「兆豐投信」，推出基金中風險最低又容易變現的品種-貨幣市場基金，這將打破台灣貨幣市場只有大戶和法人才玩得起的現狀。全...

凱基證券寒冬送暖 連續12年幫助弱勢家庭

凱基證券捐贈成立的凱基慈善基金會長期關懷弱勢，提供突遭變故的學生家庭或個人即時急難救助，幫助度過短期難關，連續12年協助...

台股兔年封關日 新台幣早盤「直線下墜」重挫逾1角

美國1月就業成長遠遠超乎預期，短期降息的可能性減弱，美元指數強彈，打擊新台幣士氣，新台幣兌美元…

貨幣市場基金上線 全支付電支雞升級

「全支付」與「好好證券」合作的基金投資服務「電支雞」迎來升級版，聯手兆豐投信推出基金中風險最低又容易變現的品種貨幣市場基...

櫃買中心「為地球抽一支財運籤」春節加碼開跑

櫃買中心近年積極推廣上櫃ESG 及「氣候韌性」等永續主題型 ETN，2023年有元大證券及兆豐證券分別發行元大上櫃ESG...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。