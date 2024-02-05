全支付「電支雞」攜手兆豐投信 再添2檔貨幣市場基金

全支付與好好證券合作的微金融商品「電支雞」今（5）日宣布聯手「兆豐投信」，推出電支購買貨幣市場基金，全支付會員開通「電支雞」後，最低新台幣300元，任選新台幣或美元貨幣型基金，限時再享0手續費。

好好證券指出，貨幣市場基金為基金中風險最低又容易變現的種類，而此次亮相的兩檔國內貨幣市場基金，「兆豐美元貨幣市場基金」及「兆豐寶鑽貨幣市場基金」，風險報酬等級都分類在RR1 ，且最大持有部位分別有68%、71%均配置於銀行定期存款。

兆豐投信董事長陳佩君指出，貨幣市場基金因具備高流動性，較股票及債券的風險低。機構投資人常以貨幣市場基金當作資金停泊的工具。其管理費低廉，更是備受大戶青睞的原因。不過，過去參與貨幣市場門檻較高，即便資產配置觀念已普及，一般人投資股票、債券後，可能還留有一筆現金，但卻較少有機會接觸這項投資工具。現在，客戶的閒錢，可透過好好證券平台申購或全支付「電支雞」買賣基金，讓普惠金融再現創新。

全支付總經理游金榮表示，過往想要投資基金，大多只能透過銀行扣款。如今，買基金不僅能以電子支付收付款項，從申請基金帳戶的身分確認及開通，全支付 APP 提供一站式服務。

全支付指出，「電支雞」推出後，觀察到許多保守型用戶，不想冒太大風險，錢多半放銀行。常要去搶三個月或六個月的高利專案，以符合活動新資金的要求，而成為資金的「遊牧民族」。為滿足客戶的需求，與好好證券推出電支買貨幣市場基金，由於並不是定存，因此不綁約、無到期日，也沒有提前解約的損失或打折。

好好證券總經理楊少銘指出，自2022年初開始，美國聯準會一共宣布升息11次，累積升息21碼，政策利率來到5.25%至5.50%，為22年來最高的利率區間。2023年美元利率飆新高，加上民眾考量區域銀行發生倒閉事件，美國人已有約6兆美元現金，存放銀行之外的貨幣市場基金。