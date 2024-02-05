國泰人壽2023新契約保費再創高峰 壽險業唯一突破千億元大關

壽險公會日前公布去 (2023) 年台灣壽險業實績，壽險業新契約保費（FYP）總和6,713.7億元，為近年來新低，然而國泰人壽積極創新推出多元保險商品，滿足保戶需求並增進保單銷售，不僅FYP逆勢成長，交出1,328.71億元、年增2.7%的好成績，蟬聯冠軍寶座，更是唯一FYP突破千億大關的壽險業者。

除了營運績效交出亮眼成績單外，國泰人壽也在《現代保險》雜誌舉辦的「保險品質獎」中，於「2024年最受推薦壽險公司」的評比再度奪冠；其中在30-39歲的年齡層，更搶下高達44.6%的支持度，遠超過第二名的32.4%。對於國壽而言，不僅是對於穩健經營的肯定，更代表國壽能在專業與服務上與時俱進，獲得民眾的高度認同。

國泰人壽有鑑於台灣將於2025年將邁入超高齡社會，積極拓展商品和服務的深度和廣度，近年更結合外溢保單機制，協助強化樂齡族群醫療保障防護網、高齡外溢保單囊括住院、手術、防癌與長照險。去年國壽更推出業界首張結合外溢機制的樂齡長照險「樂齡守護長期照顧定期健康保險（外溢型）（實物給付型保險商品）」，承保年齡業界最高（75歲），搭配「FitBack健康吧」健康計劃最高享10%保費折減的外溢機制，當發生長照需求時，亦可直接選擇優質長照專業機構提供基本生活或失智照護，為客戶打造個人化服務計畫。

同時，國泰人壽為協助民眾多元資產傳承需求與兼顧身故保障，推出「美滿雙寶利率變動型美元終身保險（定期給付型） 」，於壽險商品中結合健康保障元素，當被保險人若不幸罹患特定疾病或失智狀況時可提前領取保險金，以做為後續醫療照護費用，多元化的商品內容，獲得客戶肯定。而針對投資型商品，國壽也投入資源於業務、銀保多元通路經營，去年銷售也較前 (2022) 年成長4%。

此外，國壽去年在國內外的獲獎紀錄也相當亮眼，於臺灣保險卓越獎橫掃6金2銀，創下「獎項全壘打」紀錄、獲金管會首屆「永續金融評鑑」排名前20%，更秉持「以客戶為中心」的服務精神，獲金管會「金融業公平待客評鑑」壽險業優等。海外方面，則囊括「亞洲保險業獎（Asia Insurance Industry Awards）」、「IDC亞太區未來企業大獎 （Future Enterprise Awards）、「2023年全球百大最有價值保險公司品牌（Insurance 100 2023）」，及「美國史蒂夫獎（The Stevie Awards）最佳創新遠距客戶服務獎」等殊榮，涵蓋創新服務、企業永續、數位轉型等，足以可見國壽全面發展的穩健與前瞻。

放眼2024年，國壽持續以更高標準提醒自己，期許未來能繼續在市場上占據領先地位，為客戶提供更優質的金融服務；持續以全面貼心的保障內容，守護每個人的身心財。