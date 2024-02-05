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凱基證券寒冬送暖 連續12年幫助弱勢家庭

經濟日報／ 記者廖賢龍／即時報導
凱基證券寒冬送暖，連續12年幫助弱勢家庭。(凱基證券/提供)
凱基證券寒冬送暖，連續12年幫助弱勢家庭。(凱基證券/提供)

凱基證券捐贈成立的凱基慈善基金會長期關懷弱勢，提供突遭變故的學生家庭或個人即時急難救助，幫助度過短期難關，連續12年協助近600個弱勢家庭，並於農曆年前探訪及致贈慰問金聊表心意，傳送企業社會的溫暖，祝福龍年平安順遂。

凱基慈善基金會執行長曾錦隆表示，提供急難救助和弱勢學童助學金，從基金會設立之初即持續進行，助學金協助孩子留在學校安心就學，急難救助則讓突遭變故的家庭能夠度過短期難關，這樣孩子們的學業與家庭就能維持正常運作，基金會也會進行長期關注追蹤，而每年過年前的的寒冬送暖主要就是在探訪這些接受急難救助與助學金的孩子們，瞭解他們後續是否仍需更多協助。

寒冬送暖探訪關懷對象，皆是基金會過去一年曾經協助的弱勢族群，有單親家庭、隔代教養家庭等，雖有不同的故事，但都共同辛酸辛苦。像是屏東學童小銘為中低收入戶家庭，父親罹患惡性腫瘤並已轉移，無法負擔化療費用，遑論要進一步的標靶治療，目前全家負債累累僅靠小銘媽媽工廠工作的微薄薪資維持，小銘媽媽講述這一年走來多次熱淚盈況；新北小勛姊弟則為單親家庭，擔任送貨員的爸爸卻罹癌驟逝，全家頓失依靠僅剩阿嬤一同過活；而小驊與單親媽媽相依為命，不料媽媽自一年多前罹癌連續進行手術，至今身體虛弱需長期調養，無法工作也沒有收入，雖然小驊平時要照顧生病的媽媽，課業表現上依舊亮眼，但母子倆全靠社會救濟生活。凱基慈善基金會透過啟動急難救助支援弱勢家庭，並在農曆年前走訪致贈寒冬送暖慰問金，希望傳遞社會的溫暖。

凱基慈善基金會以協助弱勢為宗旨，持續推動弱勢學生助學金計畫，除了發現學生家庭發生變故時主動伸出援手，更長期關注幫助他們度過難關、安心就學。凱基慈善基金會推動急難救助與寒冬送暖，12年來已投入超過4,500萬元，期在永續金融目標下，以實際行動發揮企業影響力，為社會盡一份心力。

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