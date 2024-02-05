櫃買中心「為地球抽一支財運籤」春節加碼開跑

櫃買中心近年積極推廣上櫃ESG 及「氣候韌性」等永續主題型 ETN，2023年有元大證券及兆豐證券分別發行元大上櫃ESG龍頭N（020040）及兆豐半導體氣候N（020041）計兩檔 ETN 商品，截至目前，已累計有五檔上櫃ESG ETN。

櫃買中心表示，為了進一步讓投資人認識上櫃 ESG ETN，特地舉辦五回合的「為地球抽一支財運籤」活動，第三回合(2024年1月22 日至2月4日)接續第二回合的超人氣，累積參加人次持續站上萬人，「財神報到獎」(7-11數位商品禮券150元)名單300名已於2月5日抽出，參加人可至活動網頁查詢是否中獎。

櫃買中心表示，為了讓投資人金龍年的財運輕鬆獲得加持，第四回合適逢過年期間(2月5 日至2月18日)，特別規劃春節加碼100名，總計400名的機會。

另外，年節期間一定要分享好運，將籤詩轉發於社群平台並把轉發截圖上傳至活動網站，還可在活動最後加碼抽「有福同享獎」(7-11數位商品禮券200元)，每回合都分享籤詩並截圖上傳，將再享5倍的中獎機率，持續分享好運，吉祥如意龍總來！