2023年權證發行人獎勵活動圓滿落幕 12家發行人脫穎而出

臺灣證券交易所表示，為獎勵權證發行人對權證發行及交易市場之努力及貢獻，2024年2月2日（星期五）下午3時假台北101大樓9樓舉辦「2023年度權證發行人獎勵活動」頒獎典禮，分別對2023年平均每檔權證成交金額較高、全年權證總成交金額較高，以及權證成交金額成長率較高的發行人，各評選出八名，第一至第四名各一位，第五名取四位並列，分別頒發獎金及獎座。

這次頒獎典禮邀請金融監督管理委員會證券期貨局副局長黃厚銘蒞臨，中華民國證券商業同公會理事長陳俊宏及多家發行人董事長、總經理與金融商品部門代表也都撥冗出席。

證交所簡立忠總經理致詞表示，2023年上市權證發行檔數再創歷史新高，此次評選獎勵活動，除了獎勵權證發行人對活絡權證市場的努力貢獻，更為鼓勵權證發行人持續提升造市品質，特別注重權證發行後流動性的表現。

去(2023)年11月10日權證避險股票降稅實施後，相信發行人的稅務負擔可大幅緩解，去年底至今年初，證交所也完成權證申請書件簡化及造市監理資料數位化等兩項精進措施，大幅提升權證作業效率，發行人有更多時間及資源投注在研發更符合投資人需求之權證。期許發行人持續提供優良的造市品質，提高民眾參與權證市場意願，使降稅措施成為權證市場中一股推升權證交易量的強勁動能，帶動權證市場更為蓬勃發展。

金融監督管理委員會證券期貨局黃厚銘副局長表示，權證市場於2009年推出造市制度後，市場規模不斷成長，已達到成熟的經濟規模；權證商品具有與選擇權相同的槓桿功能，提供投資人套利及避險工具，卻不使投資人承擔超額損失的風險，復由於發行人的努力，才造就如此健全活絡的市場。

金管會對於權證秉持「公平制度建立」及 「市場活絡發展」的監理原則，積極聆聽各界對權證發展制度的建議，並積極與各部會溝通，如去(2023)年11月10日權證避險降稅實施後，無論權證發行檔數或交易量均有明顯成長，顯示降稅確有助於市場活絡。希望未來在大家同心協力下，權證市場能蒸蒸日上。

這次獎勵活動計有「權數效率獎」、「權值卓越獎」及「權值成長獎」等三個獎項，各獎項名次如下：

一、權數效率獎：(2023年發行人權證總成交金額達100億元且平均每檔權證成交金額較高者)

(一)第一名（獎金40萬元）：國泰綜合證券，平均每檔權證成交金額為17,215,396元。

(二)第二名（獎金30萬元）:統一綜合證券，平均每檔權證成交金額為15,124,070元。

(三)第三名（獎金20萬元）：永豐金證券，平均每檔權證成交金額為14,207,037元。

(四)第四名（獎金15萬元）：港商麥格里，平均每檔權證成交金額為13,825,296元。

(五)第五名（獎金10萬元）：兆豐證券、元大證券、富邦綜合證券、中國信託綜合證券。

二、權值卓越獎：(2023年發行人權證總成交金額達100億元且總成交金額較高者)

(一)第一名（獎金40萬元）：元大證券，權證總成交金額為128,830,749,860元。

(二)第二名（獎金30萬元）：凱基證券，權證總成交金額為79,958,256,080元。

(三)第三名（獎金20萬元）：群益金鼎證券，權證總成交金額為71,386,055,370元。

(四)第四名（獎金15萬元）：統一綜合證券，權證總成交金額為53,085,485,260元。

(五)第五名（獎金10萬元）：永豐金證券、元富證券、國票綜合證券、國泰綜合證券。

三、權值成長獎：(2023年發行人權證總成交金額達100億元以上且與2022年相較為正成長，取成長率較高者)

(一)第一名（獎金40萬元）：兆豐證券，權證總成交金額成長率為87.89%。

(二)第二名（獎金30萬元）:富邦綜合證券，權證總成交金額成長率為59.66%。

(三)第三名（獎金20萬元）：統一綜合證券，權證總成交金額成長率為47.04%。

(四)第四名（獎金15萬元）:元富證券，權證總成交金額成長率為31.07%。

(五)第五名（獎金10萬元）:群益金鼎證券、永豐金證券、港商麥格理。

近年來證交所透過各項競賽及獎勵活動，積極推展權證業務，持續優化法規制度及電腦系統，以提高權證資訊透明度與報價公平性，保護投資人權益。未來證交所將持續致力於締造更健全的權證交易環境，吸引更多國內外投資者參與，並與國際市場接軌。