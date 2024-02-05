國泰人壽推動 ESG 人才培育 永續金融管理師結訓取照率97%

首家與台灣永續能源研究基金會合作「永續金融管理師」證照包班的保險業者響應全球永續發展趨勢，國泰人壽積極推動永續人才培育計畫，更成為首家與台灣永續能源研究基金會合作「永續金融管理師」證照包班的保險業者，參訓同仁成功取得證照比率達97%；透過理論課程與實務經驗的分享，培養員工對永續議題的敏銳度與前瞻策略的規劃力。

國泰人壽總經理劉上旗表示，一家優質的企業，最重要的是能提供員工成長的土壤。公司提供多元形式的教育資源，鼓勵新進與資深同仁持續自主學習。國泰人壽自2018年便將「企業永續教育訓練」納入全體同仁的必修課程，透過基礎知識的養成，培養同仁的永續意識；同時也結合數位資源，例如與 Hahow for Business 合作線上自主學習方案，鼓勵員工精進學習；透過漸進式

的培育計畫，持續深化永續人才基礎與進階知識，讓同仁將ESG思維實踐於工作中，結合永續與各項業務發展。

這次共有來自16個部門，60名主管同仁完訓，其中97%同仁順利取得「永續金融管理師」證照。成員涵蓋各領域的專業人才，與中、高階主管一起完成「永續金融趨勢與政策、投融資保險與價值鏈、ESG 資訊揭露與評比、氣候金融與管理實務」四大主題、共40小時的紮實訓練，大幅強化學員永續金融職能。

台灣永續能源研究基金會董事長簡又新大使親自出席授證典禮，一方面肯定所有學員在受訓期間認真努力學習，更讚賞國泰人壽用心投資人才培育，由上到下全員投入，以實際行動落實永續企業責任，足堪業界表率。

2023年，國泰人壽更獲選金管會首屆「永續金融評鑑」保險業前20%的業者，也是首批參與「自然行動100」（Nature Action 100），以及台灣唯一簽署支持並加入議合團隊的金融機構，與國際投資人共同呼籲，投資對象及相關企業採取必要行動，積極與企業進行氣候議合，帶動產業淨零轉型。

面對快速變化的全球產業環境，企業發展需兼顧 EPS 與 ESG，國泰人壽不僅是第一家自行遵循聯合國「永續保險原則（PSI）」的壽險公司，更積極將永續意識深植於各個部門，在推動業務發展的同時，也強化公司永續營運的韌性。