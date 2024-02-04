獨／率公股金控之先 合庫金找華南金前副總徐千婷任首席經濟學家

民營金控設置總體經濟的首席經濟學家行之有年，但公股金控這裡一直付之闕如，公股金融圈人士指出，合庫金控率公股金控之先設置首席經濟學家，並且已延攬前華南金控副總徐千婷出任；此外，合庫金也將轉投資設置合庫投顧，由徐千婷出任合庫投顧的董事長兼總經理。

合庫金證實這項人事規畫。合庫金董事長董瑞斌為重量級的學者專家出身，不僅曾任中山大學的國際金融管理學院的院長，早年更出身台灣經濟研究院，曾任六所的所長，並專精總體經濟及金融市場研究，據了解，這次首席經濟學家的人選，就是由董瑞斌親自物色延攬，合庫金旗下各子公司本身在投資方面的業務都越作越大，尤其發展財富管理業務，客戶也更需要精準的市場資訊，是董瑞斌認為現在合庫金有必要設立投顧公司及首席經濟學家的重要原因。

目前已設首席經濟學家的金控或銀行，包括中信金、富邦金、台新金、永豐金、國泰世華銀等，分別由林建甫、羅瑋、李鎮宇、黃蔭基、林啟超出任；公股金控則由合庫金打先鋒，在合庫金設置首席經濟學家之後，其他公股金控會否跟進，也引公股圈內矚目。

徐千婷是目前金控中唯一出身中央銀行的首席經濟學家。之後她換跑道，陸續轉戰台灣銀行、華南金控，包括任職台灣銀行的經濟研究室，在經濟研究上的專業，也使她成為當時台灣金控暨台銀董事長劉燈城在經濟事務上重要的諮詢對象，而在轉戰華南金控之後，她亦獲升任金控副總，督導行政管理等職務。之後她離開華南金，轉戰樺晟電子公司。

如今徐千婷重返金融圈，出任合庫投顧董事長兼任總經理，同時擔任合庫金首席經濟學家，職司合庫金對於總體經濟、股債市等資本市場研究的大總管，並成為合庫金旗下包括銀行、證券、人壽、投信等子公司取得重要的總體經濟、資本市場資訊的重要窗口。