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穩軍心！台中銀元月獲利歷來最佳 預定全員加薪這幅度

經濟日報／ 記者夏淑賢／台北即時報導
台中銀行總行。 台中銀行/提供 黃奇鐘
台中銀行總行。 台中銀行/提供 黃奇鐘

台中銀行（2812）今天公布2024年元月自結獲利，稅前盈餘8.45億元，稅後純益7億元，每股稅後純益（EPS）0.13元，創下歷來最好的元月佳績。台中銀並已編列預算今年將為全員加薪，加薪幅度將可望比往年更好，獲利表現與行員福利待遇，都不受司法事件影響。

台中銀行日前爆發檢調搜索，董事長王貴鋒遭檢方指控挪用公司資金、涉嫌背信，於偵查後交保，台中銀並遭金管會處分內控缺失重罰1,200萬元，董事長停職3個月。消息傳出成為金融圈熱門話題，台中銀的股東、員工與客戶也相當關切相關事件。台中銀今天提早公布今年元月自結獲利，成績相當亮麗，在當月正常提存且有轉銷呆帳之下，仍交出稅前盈餘8.45億元，稅後純益7億元，EPS 0.13元的歷來最佳元月獲利，比去年同月更大幅成長近四成，並且元月在已公布獲利的三檔上市銀行股中也是最好的。

另外，台中銀去年獲利創新高，除了年終獎金不含員工酬勞在內就有平均6個月水準，也創新高之外，王貴鋒在去年就已經原則拍板今年台中銀全員加薪，犒賞員工辛勞，據了解，台中銀內部也已經編列好預算，今年會為全體行員加薪，平均加薪幅度將比起之前年度加薪幅度2%~3%間要更好，預期年報出爐後董事會將敲定最終加薪方案，再追溯自元月起適用。

台中銀行在2023年的5月、10月已經各有一次大規模加薪，在此基礎上，今年仍將繼續加薪，也符合王貴鋒希望台中銀員工待遇福利不遜於大型公民營行庫的想法。

加薪 台中銀行

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