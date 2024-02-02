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富邦證券捷報頻傳 獲證交所、櫃買中心權證、ETF 業務九大獎

經濟日報／ 記者廖賢龍／即時報導

富邦證券對金融商品的推動與活絡不遺餘力，屢獲肯定。富邦證券今（2）日在臺灣證券交易所的2023年度權證發行人獎勵競賽中獲頒權數效率獎及權值成長獎，繼1月31日獲頒2023年度 ETF 競賽的臺股 ETF 造市獎、臺股 ETF 總貢獻獎、ETF 交易進步獎，以及櫃買中心於1月23日所頒發的四項競賽獎項，富邦證券總計取得九項獎項殊榮。

富邦證券金融交易處資深副總經理吳仁傑指出，2023年富邦證券全年發行的權證檔數(含上市櫃)較2022年成長25%，全年的成交市佔年成長幅度更達158%，經營成果亮眼。2024年將持續擴大權證業務，發行熱門題材類股權證，滿足投資人需求。未來也會增加指數類權證的發行，幫助「選市不選股」的投資人透過權證小額參與市場。

2023年度 ETF 競賽由證交所、證券商公會、投信投顧公會及期貨公會共同舉辦，富邦證券榮獲臺股 ETF 造市獎、臺股 ETF 總貢獻獎第三名，以及富邦證券宜蘭分公司獲得臺股 ETF 交易進步獎第二名。吳仁傑指出，富邦證券量化交易團隊關注市場需求熱度的改變，針對台股及美債類 ETF 投注更大的造市量能及資源，提升 ETF 的流動性，促使更多投資人參與，朝普惠金融的願景邁進。

富邦證券也獲得櫃買中心頒發 E 鳴驚人獎，該獎項以定期定額綜合交易帳戶申報買進上櫃 ESG ETF 累計金額排名，以及獲頒以新增買賣 ETF 總交易人數排名的E起富櫃獎。富邦證券以「客戶需求」為核心，持續提供友善、專業的金融服務，同時發揮專業券商之影響力，積極響應主管機關的政策，共創市場榮景。

ETF 富邦 權證

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