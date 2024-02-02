美國高評級複合債指數 自停止升息後24個月平均上漲19.69

美國聯準會1月底會議維持利率於5.25-5.5%不變，聲明稿內容幾乎可確定升息循環已終止，儘管主席鮑爾表示不太可能於3月開始降息，然而未來降息趨勢已定。由歷史經驗顯示，停止升息後的債市行情即已啟動，不一定要等到降息開始。統計自1989年至2018年五次停止升息的經驗，美國高評級複合債指數於最後升息日之後24個月平均上漲19.69%，而這一輪自2023年7月26日最後升息日以來，複合債指數已上漲2.82%。

富蘭克林證券投顧表示，美國受惠於消費及就業市場仍然強韌的支撐，富蘭克林坦伯頓固定收益團隊於1月上修美國2024年經濟成長率，然而各季經濟成長率最強可能就是第4季的1%，最差是第三季的0.5%，溫吞的經濟揭示高品質債的機會。較難預測的變數則是通膨降至目標2%的最後一哩路恐較為波折，不易到達市場所期待的快速降息情境，未來當市場調整預期時之震盪難免，彈性靈活的精選收益複合債策略至關重要。

富蘭克林坦伯頓精選收益基金經理人桑娜．德賽表示，美國經濟仍然強韌且通膨尚未達標，聯準會應不急於降息，美國公債殖利率仍可能再回揚，在這過程中乃開始拉長存續期間的良機。就債券類別，各類信用債利差已因去年底債市大漲後而收緊，投資級企業債成為投資人為防禦景氣下滑所追逐的標的，但整體評價面已不算太便宜，所幸債息收益仍居十多年來的高檔。非投資級企業債雖具高殖利率吸引力，但各企業承受高資金成本衝擊的防禦力不同，不論哪種企業債均需要精選持債，以增加投組的收益空間。

富蘭克林證券投顧表示，以景氣和通膨走緩的前提下，再搭配寬鬆貨幣政策環境，債市中長線前景可期，然而因為短線漲多後，易壓抑買盤追價意願。不想費心擇時、擇債者，可投資於精選收益複合債型基金，由專業經理團隊靈活配置、精準對焦，並以管控下檔風險為優先，分享債市長多機會。