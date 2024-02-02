凱基投信：停止升息有望 但3月降息預期落空

美國聯準會FOMC會議結果出爐，幾乎排除今年3月份開始降息的可能，與投資人先前的預期產生落差，股市表現隨之震盪，帶動美股三大指數收黑，美國10年期公債殖利率走低。觀察FOMC會議聲明，貨幣政策方向出現了明確的調整，過往強調需要進一步政策來抑制經濟、勞動市場與通膨的措辭，已改為正在評估適合降息的時點，顯示本波升息循環已正式告終。不過，聯準會主席鮑爾於會後記者會表示最有可能降息的時間可能不是落在3月，淡化先前市場對於3月降息的預期。

美國聯準會的態度不至於偏向鷹派，市場的震盪表現主要來自投資人改變對貨幣政策的預期。隨貨幣政策預期重新校準後，接下來市場將重新回歸基本面，短期觀察重點包括企業財報結果與流動性。截至1月25日止，S&P500指數成分股中已有25%的公司公布財報，其中表現不如預期的比重達36%，後續財報公布情況仍有待觀察。逆回購操作(RRP)即將在4到5月間用罄，加上銀行定期融資計劃(BTFP)將在三月退場，對準備金以及流動性和融資造成壓力，但從鮑爾在會後記者會的發言，預期3或5月聯準會就有可能開始放緩縮減資產負債表(QT)的規模來減緩流動性壓力。

經過這次FOMC會議後，市場在降息時程的預期已多有調整，首次降息的預期較可能出現的時間點從3月延為5月，惟降息幅度仍與聯準會先前預期的有落差，故後續仍存在重新調整政策預期的空間，且調整過程仍可能導致市場波動加大。因此，在著眼於未來升息結束後投資機會的同時，建議維持股債均衡配置，穩健應對市場變化；若短線市場出現較大回檔，可積極布局成長資產。

凱基環球趨勢基金經理人黃廷偉表示，2024年進入由企業獲利所推動的主升段，雖年初以來仍由部分主流科技權值股帶動漲勢，但隨時間演進，要重現去年少數個股獨領風騷的狀況難度較高，故透過選股參與今年漲勢將更為有利。投資主軸建議以高品質(獲利與利潤率持續成長)、具創新能力與高度產業競爭優勢的個股，配合長線趨勢進行投資。另外，由於目前股市評價偏高，操作策略會建議不追高、遇回檔可分批加碼。

債市方面，凱基ESG BBB債15+（00890B）基金經理人劉書銘表示，隨著升息循環結束，降息環境將有利整體債券投資，尤其在景氣仍具韌性、且深度衰退機率低的條件下，2024年有較高可能性走向「預防性降息」。而參考過去1995年以及2019年的預防性降息經驗，投資等級債與非投資等級債均有亮眼表現。建議債券投資可以考慮位於信評中段之A級、BBB級投資級債券及BB級、B級的非投資等級債，在信用風險與利率風險之間取得平衡點，增加整體債券部位的息收及利差保護。