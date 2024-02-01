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過年現金需求減少？去年春節ATM領現萎縮原因竟是這個

聯合報／ 記者陳儷方／台北即時報導
央行發現，去年過年透過ATM提領現金的金額、跨行轉帳的金額都較前一年縮水。聯合報系資料照
央行發現，去年過年透過ATM提領現金的金額、跨行轉帳的金額都較前一年縮水。聯合報系資料照

春節期間ATM通常很忙碌，有現金需求的客戶只能到ATM領錢，不過，央行發現，去年過年透過ATM提領現金的金額、跨行轉帳的金額都較前一年縮水，但央行認為並非現金需求減少，而是因為去年春節是疫情解封後第一個春節長假，年節期間出國旅遊人數大增，在國內ATM領現金、轉帳的客戶人數略有減少所致。

央行統計，112年春節期間ATM提款金額662億元，少於111年的692億元，112年春節期間包括實體ATM、網路銀行、行動銀行在內的跨行轉帳金額為1412億元，也少於111年的1431億元，112年的假期天數有10天，比111年的9天還多，但領現金及轉帳的金額卻都比較少。

央行業務局分析，可能是去年春節是疫後解封後的第一個過年，出國旅遊人數大增，留在國內的時間比較少，所以領錢或是轉帳等金融交易量比較少。

今年的春節假期從2月8日開始，為期7天，中央銀行1日表示，因應春節期間大量的跨行交易需求，近年都要求金融機構要在春節假期前1日留存充足的清算資金，113年為4179億元，但低於去年的4327億元，央行表示，今年春節假期只有7天，去年有10天，所以準備的清算資金減少一些，但足以支應跨行支付交易24小時順暢運作。

央行表示，已要求財金公司加強維護跨行系統運作，確保民眾跨行轉帳或提領現金都沒問題，金融機構如有臨時性的緊急資金需求，可利用央行與財金公司增撥跨行清算資金機制辦理。。

春節前除了辦年貨，換新鈔更是必須清單，央行指出，臺灣銀行等8家金融機構選定456個據點，自2月1日至2月7日辦理新鈔兌換作業；另外，央行也推廣行動支付，鼓勵民眾以數位方式轉帳紅包，例如手機門號跨行轉帳發放數位紅包等。

圖／央行提供
圖／央行提供

ATM 央行 春節 紅包

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