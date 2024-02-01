證交所「金融講座線上觀後心得分享」有獎徵文活動 得獎名單搶先看

臺灣證券交易所為健全年輕人投資風險觀念，持續於全國大專院校辦理金融教育系列校園講座，邀請主管機關首長及財經名人與年輕學子談投資、講風險，及分享自身的投資經驗與建議，並將精彩講座內容錄製成實況講座宣導影片。為提升金融知識普及成效，推出「金融講座線上觀後心得分享」有獎徵文活動圓滿完成，熱騰騰的得獎名單，先睹為快。

全國各大專院校學生觀看金管會證期局局長張振山主講「 認識投資風險 掌握市場新趨勢」，證交所市場推廣部經理陳欣昌主講「臺灣資本市場與ESG永續發展」，非凡商業王嬿婷主播主講「投資理財與市場風險」等三則實體講座的數位錄製影片後撰寫心得，挑選出具有深刻學習收穫、文筆生動流暢心得分享。

從心得分享徵文中不難發現，大專院校學生對投資風險意識的提升，了解沒有穩賺不賠的投資，高報酬背後可能暗藏高風險，踏入證券市場前，一定要停、看、聽、做功課，要有健全的心態、洞察力與獨立思考，尤其是資訊氾濫的今日，應審慎判斷投資訊息真實性，以增進「識詐」的防禦能力。另外，「臺灣資本市場與ESG永續發展」影片，說明綠色金融及永續投資等重要觀念，也讓學生了解ESG對我國資本市場的重要性，及對ESG永續發展有更進一步的認識。

證交所表示，進入股票市場前，了解商品特性及交易制度，做好風險控管才是長久投資及交易之道，為持續協助年輕族群建立投資紀律並加強風險意識，證交所辦理系列校園實體講座，並自2023年9月25日至12月9日辦理心得分享徵文活動，在校園成功蔚為風潮，計有190名學生熱情參與。統一於2024年2月1日公布50名佳作名單，可獲得超商電子商品券500元，及未獲選之地加者中另抽出100名幸運獎，可獲得超商電子商品券200元。

同時，50篇佳作心得徵文刊登於宅在家學習網「大專院校金融講座觀後心得分享」專區，得獎名單搶「鮮」出爐，欲知詳細得獎名單資訊，可至證交所「瘋存股想入市 宅在家學習網」查詢。