聯準會對3月降息潑冷水…國泰世華估「此時降息」 投資人應留意這些事

美國聯準會FOMC會議落幕，國泰世華銀行今（1）日指出，聯準會主席鮑爾會後談話表示，「不確定3月是否有信心降息」，顯示3月降息預期落空，國泰世華研判，聯準會降息時程將落在6月，全年有3至4碼的降息空間。

國泰世華強調，美元仍反映降息預期，在3月降息預期落空後，投資人轉向5月降息可能，在此期間，美元呈現盤整態勢。若經濟數據支持，對5或6月降息的把握度升高，美元將有回落空間。

國泰世華表示，本次會議結果，投資人應留意的機會為：隨今年全球製造業景氣逐漸復甦，加上AI熱潮的帶動下，基本面走強有望帶動台股行情，長線上正向看待台股動能。不過，台股在1月外資買了快1,700億下，1月與美股都有較大的漲勢；春節封關前台股有獲利了結的賣壓，但也為下波再衝高點做準備，此為台股的潛在風險。

國泰世華表示，3月FOMC會議前，須持續關注主要經濟指標變化，包含：2/13、3/12的CPI(消費者物價指數)，2/29的PCE(個人消費支出物價指數)，2/2、3/8的NFP(非農就業數據)。

展望2024年，預期美國聯準會(Fed)朝向寬鬆貨幣政策，且在美國經濟保持韌性下，實現軟著陸機會大。以產業循環來看，製造業庫存去化情形改善，景氣回升，然服務業從高度成長漸漸恢復常態。

待美國政策利率轉向後，美債殖利率回落有助於股市評價面修復，將帶動股市上漲行情。伴隨著今年製造業景氣復甦，企業獲利能力有望增加，為股市底部提供支撐，正向看待2024年股市前景，聚焦大型科技成長股。

此外，高利環境走入尾聲下，長線美公債殖利率將持續下行，在啟動降息前如果殖利率反彈，可適度增持債券部位，對於鎖定穩定息收的投資者而言，應把握難得一遇的高利點位，創造穩定現金流收入。

國泰世華指出，根據本次會議結果，研判降息時程將落在6月，全年有3至4碼的降息空間。若美國通膨降速優於預期，則有機會於5月降息，降息幅度則有望增至4至5碼。