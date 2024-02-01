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元大銀 Hello Kitty 分享聯名卡或分享黑啤卡 BicCamera最高享17%優惠

經濟日報／ 記者廖賢龍／即時報導
2024年元大銀行「Hello Kitty分享卡」和「分享黑皮卡」權益不縮水，享有分期0利率及現金回饋。(元大銀行/提供)
2024年元大銀行「Hello Kitty分享卡」和「分享黑皮卡」權益不縮水，享有分期0利率及現金回饋。(元大銀行/提供)

春節將至，不管是出國旅遊、採買年貨、聚餐或添購家電，只要使用元大銀行Hello Kitty分享聯名卡或分享黑啤卡刷卡消費，除了分期付款零利率外，同享國內0.5%、國外1.5%現金回饋無上限，不僅可以享受過年延後繳卡費的便利，還減輕一次大筆繳款負擔，再享現金回饋。

元大銀行秉持「回饋卡友、始終如一」的原則，在同業紛紛取消分期回饋的時刻，宣布2024年Hello Kitty分享卡和分享黑皮卡權益不縮水，貼心陪伴卡友迎新過好年。考量春節期間，容易有大筆開銷支出，如年菜圍爐採買或是添購新家具家電等，卡友可善用元大分享卡的0利率分期及現金回饋，讓「一次付」變成「月月付」，享受分期付款的便利，同時還能獲得回饋，大大滿足想靈活運用資金的持卡人，一舉兩得！

元大銀行進一步表示，這兩張卡片是市場上少有「現金回饋與分期回饋」同享的產品，另外更提供海外旅遊多項優惠，出國前、中、後消費皆享分期零利率，旅行期間Wi-Fi上網分享器租借優惠、日本BicCamera最高享17%優惠。即日起至2024年12月31日止，預約租借Wi-Fi上網分享器並於租借期間海外消費累計滿新台幣3萬元，即享五天免費行動上網分享器，分享歡樂零時差。至日本BicCamera消費，出示電子條碼優惠券供門市結帳人員現場掃描結帳，最高享17%購物優惠，再享8期0利率及1.5%現金回饋無上限，讓卡友購物樂趣不間斷，致力提升卡友海外旅遊體驗。

若尚未入手Hello Kitty分享卡，可把握機會於2024年6月30日前申辦，於核卡30天內綁定icash Pay消費及登錄就可獲得新戶首刷禮300點OPEN POINT及1,000點元夢金，總價值相當於1,300元的大禮包。

元大 消費

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