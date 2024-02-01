美再停升討論降息與緩 QT 時點 投等債正向

FOMC會議第四度暫停升息，市場預期，未來一年美國經濟溫和著陸，年中前可望迎接貨幣政策轉向，新降息循環的來臨，資金派對前奏響起。第一金美國100大企業債券基金經理人林邦傑指出，美國聯準會再度停止升息，同時在會後釋出討論降息與放緩量化緊縮(QT)等相關訊息，短線美債殖利率的波動雖大，研判至年底美債殖利率仍可望呈現向下趨勢，美大型企業債券表現正向可期，且維持具吸引力收益水準，唯仍需留意美債殖利率在市場臆測降息時點帶來較大波動的短線風險。

從最新FedWatch利率期貨數據觀察，市場預期降息的情境相較去年底，最快3月降息一碼機率降至53%，至年底降息幅度介於3至5碼。聯準會這次聲明，已將升息的選項排除，不過，聯準會主席鮑爾也在這次會議中直指，首次降息開始時點仍待觀察，市場對於聯準會3月降息的可能性，並不在聯準會預期的基本情境。

此外，聯準會在這次聲明中，對經濟的看法，由放緩(slowed)調升為穩健擴張(expanding at a solidpace)，林邦傑分析，美債殖利率在市場對於利率政策動向有較大預期的同時，各項經濟數據與官方聲明，都會帶來利率區間波動風險，不過，今年內聯準會轉向降息政策方向確立，若拉長線至年底觀察，殖利率仍可望呈現下降趨勢，債券表現正向可期。

林邦傑也提醒，更值得關注的還有聯準會在本次會議中已開始討論縮減QR速度的議題，針對縮表的部份，市場臆測上半年有機會推出QT縮減計畫，這也可由本次會議聲明已將先前對於銀行風險事件的聲明內容刪除看出，券商預期聯準會最快將於Q2縮減QT規模，此將大幅降低民間吸收增發公債壓力，這也意味著原本市場上配置於債券的資金，可望轉向同屬投資等級的大型企業債券，或是新興市場債券等標的。