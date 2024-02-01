快訊

獨／傳中職開幕賽將在台北大巨蛋舉行 棒球賽事場租價碼曝

避戰天堂或遣返噩夢？反侵略的俄國搖滾天團在泰國被捕

王世堅隔16年回鍋立院 重新過招韓國瑜續「世堅情」？

美再停升討論降息與緩 QT 時點 投等債正向

經濟日報／ 記者廖賢龍／即時報導
FOMC會議第四度暫停升息，市場預期，未來一年美國經濟溫和著陸，年中前可望迎接貨幣政策轉向，新降息循環的來臨，資金派對前奏響起。路透
FOMC會議第四度暫停升息，市場預期，未來一年美國經濟溫和著陸，年中前可望迎接貨幣政策轉向，新降息循環的來臨，資金派對前奏響起。路透

FOMC會議第四度暫停升息，市場預期，未來一年美國經濟溫和著陸，年中前可望迎接貨幣政策轉向，新降息循環的來臨，資金派對前奏響起。第一金美國100大企業債券基金經理人林邦傑指出，美國聯準會再度停止升息，同時在會後釋出討論降息與放緩量化緊縮(QT)等相關訊息，短線美債殖利率的波動雖大，研判至年底美債殖利率仍可望呈現向下趨勢，美大型企業債券表現正向可期，且維持具吸引力收益水準，唯仍需留意美債殖利率在市場臆測降息時點帶來較大波動的短線風險。

從最新FedWatch利率期貨數據觀察，市場預期降息的情境相較去年底，最快3月降息一碼機率降至53%，至年底降息幅度介於3至5碼。聯準會這次聲明，已將升息的選項排除，不過，聯準會主席鮑爾也在這次會議中直指，首次降息開始時點仍待觀察，市場對於聯準會3月降息的可能性，並不在聯準會預期的基本情境。

此外，聯準會在這次聲明中，對經濟的看法，由放緩(slowed)調升為穩健擴張(expanding at a solidpace)，林邦傑分析，美債殖利率在市場對於利率政策動向有較大預期的同時，各項經濟數據與官方聲明，都會帶來利率區間波動風險，不過，今年內聯準會轉向降息政策方向確立，若拉長線至年底觀察，殖利率仍可望呈現下降趨勢，債券表現正向可期。

林邦傑也提醒，更值得關注的還有聯準會在本次會議中已開始討論縮減QR速度的議題，針對縮表的部份，市場臆測上半年有機會推出QT縮減計畫，這也可由本次會議聲明已將先前對於銀行風險事件的聲明內容刪除看出，券商預期聯準會最快將於Q2縮減QT規模，此將大幅降低民間吸收增發公債壓力，這也意味著原本市場上配置於債券的資金，可望轉向同屬投資等級的大型企業債券，或是新興市場債券等標的。

第一金美國100大企業債券基金主要投資標的為美國標普前100企業發行的債券，今年年中聯準會將推動降息政策，並帶動新一波資金派對重開，加上QT縮表降低公債供給量等，皆有利於大型企業債券、金融債券的投資需求湧現，林邦傑指出，基金在近期產業配置的調整上，也適度加碼金融債。最新美林經理人調查顯示，目前投資人在債券配置部位佔比僅20%左右水準，低於長期均值26%，這也反應後續債券資金投入量依然可期，林邦傑建議，在債券殖利率出現較大波動之際，可伺機建立投資級債券基金投資部位，此外，在長短天期債券利差隨降息政策推動而收斂，也有助於中、短天期債券的表現，也是近期基金操作配置調整的方向。

FedWatch利率期貨水準最高預估比重(資料來源：CME，第一金投信整理，2024/1/31)
FedWatch利率期貨水準最高預估比重(資料來源：CME，第一金投信整理，2024/1/31)

債券 美國聯準會 降息

延伸閱讀

債券ETF等賺價差高枕無憂？00679B、00687B、00795B注意：發債計畫恐引拋售潮！

做對債券配置 無懼黑天鵝

Fed利率決策／鮑爾稱3月不太可能降息 五大重點一次看

鮑爾說3月「不太可能」降息 道瓊大跌317點

相關新聞

群益投顧：做多美國股債、區間操作歐股及日股

美國迎來Goldilocks Economy，大幅升息後成功引導物價增速走低、且未造成經濟破壞。2024年因物價漲勢下滑...

銀行換新鈔今天開跑 春節前領新鈔量能估逾千億

銀行換新鈔今天正式開跑，台銀董事長呂桔誠今天上午受訪時指出，今年特別加開櫃位從5個增至6個讓民眾換發新鈔，他從早上8點就...

吳一揆傳回鍋中信金任副董！1年半前為家庭閃退 64歲重出江湖？

2022年7月，時任中信金總經理吳一揆因家庭因素申請退休，時隔1年半在金融圈傳出，吳一揆將於農曆春節過後、也就是3月將回鍋中信金，擔任副董事長一職。

7檔淨值新高 台股平衡基金跟漲抗跌

台股萬八得而復失，大盤上沖下洗讓投資人無所適從，不過穩健台股平衡基金淨值創新高；統計18檔台股平衡基金就有包括群益平衡王...

元大銀 Hello Kitty 分享聯名卡或分享黑啤卡 BicCamera最高享17%優惠

春節將至，不管是出國旅遊、採買年貨、聚餐或添購家電，只要使用元大銀行Hello Kitty分享聯名卡或分享黑啤卡刷卡消費...

美再停升討論降息與緩 QT 時點 投等債正向

FOMC會議第四度暫停升息，市場預期，未來一年美國經濟溫和著陸，年中前可望迎接貨幣政策轉向，新降息循環的來臨，資金派對前...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。