春節連假傷荷包？平均花費31K，紅包支出11.3K

迎接龍年！對勞工朋友來說，無論景氣如何波動，有沒有年終獎金或加薪，趁著過年連假，免不了要好好消費一番，除了犒賞自己、慰勞家人，順便刺激台灣的內需經濟。yes123求職網「龍年過年計畫與新春消費商機調查」，上班族過年計畫以與親朋聚餐最多，七天預估花費預算每人平均達31093元；有26.8%表示今年紅包預算比去年多，整體平均紅包支出達11.3K。

自2月8日起到2月14日，長達七天的春節假期即將展開，yes123求職網調查顯示，在可複選情況下，過年的計畫依序為：有54.2%的人打算「和親戚或朋友聚餐」；53.3%準備「返鄉探親」；50.8%選擇「在家睡覺補眠」；39.2%則是「到親戚或朋友家拜年」；也有37.8%要「在家看電視、看DVD」。

上班族過年計畫這麼多，預估這七天下來的總花費預算，每人平均達31,093元，雖然低於去年的總金額33,592元，不過兔年過年是十天連假，比龍年要多了三天。

比較大筆的年節支出，就屬於「發紅包」，調查發現，高達九成(90.1%)的上班族計畫發紅包，比例高於兔年的88.1%；「壓歲錢」總預算平均落在11,292元，也略多於去年的11,015元。

與兔年相比，49.7%表示預算呈現「一樣」的狀況；有26.8%比起去年是「變多」，23.5%預算比起去年「變少」。

大部分上班族都有發紅包和送禮計畫，但調查發現，70.3%在過龍年農曆年前，有「手頭吃緊」(可能缺錢)的情況，比例略高於去年的68.8%。

為了解決過年資金短缺窘境，解決「燃眉之急」的方法，在可複選情況下，主要依序有：「打工賺錢」(78.1%)、「向父母長輩借錢」(53.4%)、「向銀行信用貸款」(40.2%)，以及「向同事借錢」(32.6%)、「向公司預支薪水」(25.9%)。

年節期間支出真的不算少，所幸還能期望這一筆錢來支應：「年終獎金」，最晚大約在二月七號前入帳！此次調查更顯示，有69.3%的上班族指出，願意與家人「共享」年終獎金；但是假如沒有領到這筆錢，仍有三成七(36.6%)的人指出，「會隱瞞」家人無年終的消息。

一旦年終獎金不如原本預期，更有高達九成三(92.7%)的人表示，「會降低」過年期間的消費意願。