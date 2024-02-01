元大銀行數位金融首波加入韓國支付應用 開啟APP暢遊消費輕鬆付

元大金控已深耕韓國金融市場多年，是全台唯一在韓國同時提供證券及銀行最完整金融服務的機構，旗下元大證券(韓國)不僅為韓國前十大券商且是唯一台資上市證券公司，元大銀行亦為國銀目前唯一在韓國當地設有分支機構的銀行。元大銀行瞄準國際行動支付發展趨勢，首波參與在韓國啟用「TWQR」金融支付應用，以提供客戶於韓國旅遊、洽公及留學之支付便利性。

自即日起，客戶前往韓國旅遊、洽公或留學，不用再大量兌換韓圜現鈔，也不用經過繁瑣的申請程序與安裝設定，只要打開「元大行動銀行APP」，點選掃碼支付功能，輕鬆切換消費國別，即可在韓國標示「TWQR」的商店消費購物，拿著手機輕輕鬆鬆就可完成QR Code掃碼支付，即日起到4月底前還可以享有15%的購物回饋，支付交易還免收手續費，客戶除了信用卡和兌換外幣現金外，有了更方便的選擇，打造輕鬆又便捷的跨國支付體驗。

2023年韓國已躍升為國人出國旅遊目的地的第三名，「TWQR」與韓國最大支付處理公司 《BC Card》攜手合作，據統計 《BC Card》不僅是韓國最具規模的發卡公司，於韓國境內合作之商店數已逾11萬家，分布於各類型觀光客旅遊景點中，包含便利商店、大型免稅店、藥妝店及肯德基等，大幅提升客戶至韓國地區消費之便利性，此次首先導入國人熟悉而喜愛的CU便利超商、GS25便利超商、新世界百貨…等，計有3萬5千家特約商店，近期將於韓國旅遊的客戶可以搶先體驗，使用「元大行動銀行APP」進行消費支付，可直接於銀行帳戶完成扣款，除了可以省下1.5%跨國信用卡交易手續費外，還可以享有最高15%購物現金回饋。

未來元大銀行將持續推展各項數位金融服務，在TWQR共通支付標準下持續提升跨境金融服務，拓展多元行動支付場域，佈建數位支付生態圈，以滿足更多客戶的國際支付需求。