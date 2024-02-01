新壽案 吳東亮：再給些時間解決

新光金控兩派股東的現金增資風波持續延燒，同為新光金大股東的台新金控董事長吳東亮昨天打破沉默，首度發聲提出兩大呼籲，一是希望新光金的全體五十萬名股東能支持現在經營團隊所做的改革，二是希望政府能看到新經營團隊的努力，再多給他們一些時間解決新壽增資的問題。

金管會官員昨回應，立場不變，就是要求新光金盡快辦理現金增資為新壽注資；至於去年四月金管會曾為新壽現增問題，約談新光金大股東吳東進，後續會否約見同為新光金大股東的吳東亮？官員表示，先前已要求新壽在一個月內提出五十五億元增資計畫，收到之後不排除再約見。

新光金創辦人吳東進幕僚則說，先前新光金已允諾金管會三年各增資七十億元一定要達成，這是主管機關的政策，沒有其他的路，就是盡快辦理現金增資，取得主管機關的監理寬容，先自助再人助。

針對外界關注的新光金、台新金合併議題，吳東亮表示，同為新光金大股東的洪士琪前年來邀台新金談合併，當時他評估對保險不了解，不能隨便跳進去，因此只以研究案方式進行，至於當時提出的換股比例（一比○點五八四）也僅為了出具討論意向書，「但現在這種情況，我根本就不敢碰」。

他認為，新光金和台新金合併現在已不是議題，至於未來，他對新光金是有感情的，「需要幫忙，不是不能談，但也要兩邊股東都有利才行」。

吳東亮昨在有「新光集團國師」之稱的吳統雄新書發表會後受訪，他強調是以新光金大股東和一位企業經營者的身分，為新光金現增問題發言，對於新壽先前提出死利差的準備金互抵，以及國際財務再保等方式幫助新壽資本適足率達陣，都被金管會打回票，吳東亮希望主管機關能再考慮，尤其是死利差互抵，甚至壽險公會可思考是否能通案提出，讓全體業者受惠。

吳東亮也說，若新光金董事會決議現增，作為新光集團的成員一定會支持，但在面額之下現增是最後不得已的方式；此外，新壽有龐大的死利差準備金，「如同坐在金礦上」，且國泰、南山、全球都動用過該準備金。他形容，「新壽現在已經住在加護病房了，難道要等進入太平間？」