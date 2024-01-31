利多來了！國銀富豪戶財管業務 金管會喊三大鬆綁

金管會2024年將對國銀承做高資產客戶的財富管理業務，做三大鬆綁，一、鬆綁高資產業務續辦程序，二、高資產客戶的外幣金融資產准質借融資，三、簡化銀行發行結構債程序並擴大銷售對象，已准開辦的11家富豪財管業務的銀行，將是最大受惠者。

又以富豪戶手上的外幣資產准許外幣融資是最大亮點，對富豪戶來說，可提升資金操作彈性、拉高槓桿操作，更有極大的套利空間，對銀行而言，可擴大活化財管市場規模，富豪戶與銀行將同享利多。

例如海外債券年配息率有5%，但融資成本僅2%，客戶買了100萬債券、借了50萬再投資，具備槓桿和套利空間。

金管會揭示2024年七大施政重點，與2023年相較，新增了一項「發展資產管理與協助產業」，其中在銀行業端，以鬆綁高資產業務為核心。

一、鬆綁高資產業務續辦的申請程序。官員說，目前申請續辦者，都是再給三年執照，內部正研議是否續辦一次後，等於開辦後六年，就讓業者續辦，不需再每三年來申請，這塊將在第一季底前完成。

目前首批高資產業務已准再續牌三年者，是兆豐、中信和上海商銀，第二批的第一銀、合庫、國泰世華銀和瑞銀也陸續在1月底前完成面試。

二、高資產客戶手上的外幣金融資產將可做抵押、跟銀行做外幣融資，初步先以「自行質借」的外幣融資為主，將在第三季底完成。

官員說，這類似目前信託受益權（基金）自行質借，准許客戶拿手上金融資產跟銀行抵押融資、再去投資，讓客戶有資金需求時，免賣海外股債、基金變現，初步可能僅限外幣進出，不涉台幣轉換，也會再洽央行意見。

目前高資產客戶的資產主要分布在五大項，存款、保單、基金、債券和結構型商品，都以外幣為主。

銀行主管坦言，高資產客戶有投資與質借需求，但外幣結構型或衍生性商品因流動性差而難以變現，在持有期限屆滿前、突有資金需求時，若以低於本金價格出售恐會出現損失，一旦放行外幣資產可質借，可增加客戶承做誘因，擴大市場。

三、簡化銀行發行金融結構債程序並擴大銷售對象。目前國內銀行發行結構債只能賣給高資產客戶（資產需逾1億元），業者爭取將比照國外結構債，也可以賣給專業投資人（資產3000萬元），等於擴大銷售客群，金管會初步也點頭，將在第二季底完成研議。

其次，國外發行結構債是依照當地法規，到台灣銷售時，程序簡易，但反觀銀行發結構債卻得具備很多文件，業者認為有失衡平，金管會也將簡化發行程序，讓銀行發行外幣結構債時更加快速，有利擴大高資產業務規模。