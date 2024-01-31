吳東亮談國師吳統雄：學理他設計，實踐是我做

聯合報／ 記者朱漢崙／台北即時報導
新光集團國師吳統雄新書發表會，台新金董事長吳東亮在致辭時表達多年感謝。記者朱漢崙／攝影
新光集團國師吳統雄新書發表會，台新金董事長吳東亮在致辭時表達多年感謝。記者朱漢崙／攝影

高齡83歲，有新光集團國師之稱，也是台新金首席顧問吳統雄，在今日於台新金控總部大樓舉行新書發表會，除了相交超過50年的前立法院長王金平特來致辭，現場來賓最受矚目的莫過於台新金控董事長吳東亮，尤其是他向吳統雄深深一鞠躬說：「謝謝你，吳會！」對吳統雄數十年來的相助感謝之情溢於言表。

吳東亮致辭時說：「最早發現千里馬的伯樂是我的父親（新光集團創辦人吳火獅）。」當時，新光大台北瓦斯合併新海瓦斯，吳統雄是對方的代表，應對及反應靈敏都讓吳火獅留下深刻的印象，之後即請吳統雄來新光集團當顧問。

對這段知遇之情，吳統雄自己也說，他前半生執行會計師業務，「後半輩子獻給金融機構，報答吳火獅先生知遇之恩！」吳統雄自述，他喜歡化不可能為可能，只要沒有法規不允許的，就會積極去爭取，有冒險犯難的精神。

吳東亮感性的說，回顧數十年來，他關鍵的時刻總少不了他，包括接手新纖，或是兩人喝咖啡竟談出成立台新銀行的結果，「吳會總在重要時刻鼓勵我！」關鍵時刻都少不了他，尤其是特別股在台新成長過程中，都扮演關鍵的角色。

吳東亮也說，台新在1999年是甲種特別股的先行者，而從2016年起，其他金融同業也陸續發行特別股，台新總共7度發行特別股，前年為了彰銀釋股，更發行己特，而且完全不影響市價，可見吳統雄運用特別股的功力和足智多謀。

吳統雄熱愛音樂，對此吳東亮形容吳統雄在會計領域：「就像交響樂團的指揮，行雲流水又靈活！」從財會法律步步創下精采樂章，他也笑稱像特別股：「學理他設計，實踐是我做。」

吳東亮介紹吳統雄在大學時為合唱團指揮，因為喜歡音樂也是兩廳院的常客，經常赴歐美、香港、日本聽音樂會，令他印象最深刻的，則是吳統雄邀他一起參加東京某年的跨年音樂會，以貝多芬的九首交響曲，馬拉松式的從上午至深夜長達11小時的演出，聽眾耐力備受考驗，讓之後吳統雄再邀他參加，他只能連說謝謝不敢再嘗試。

台新金控 吳東亮 音樂會

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