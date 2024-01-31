新光金增資案 吳東亮首發聲：有需要一定會參與增資

新光金控（2888）增資案持續延燒，大股東們隔空交火，為了對新壽增資「錢從哪裡來」吵翻天，金管會少見說重話，要股東承擔增資的義務。對此，吳東亮今（31）日以新光金大股東身份出面表示，「從來沒有說不增資，只要新光金董事會通過，一定會參與增資」，他也指出新光金新任經營團隊很努力，期盼50萬名股東及政府都能夠肯定他們，並給予支持。

面對近日新光金因為增資案鬧得沸沸揚揚，吳東亮表示，從股東的角色來看，新的經營團隊真的很努力，但卻遭遇很大的阻礙及誤解，替他們感到很惋惜，他沒有去干涉公司營運，但企業經營本來就有延續性，但外界都將其分為新舊董事會，新光金之所以會面臨這麼大的問題，是前任經營者造成的，新經營團隊說直白一些是來擦屁股的，但大家都很努力，想要救起這家公司。

面對創辦人吳東進籲盡速辦理股東增資，吳東亮表示，這件事情應分為兩個層面來看，一個是金控承諾要對新光人壽現金增資，一個則是金控要不要向股東募資，以金控法令來說，金控要增資給子公司是一定要做的，至於金控如何籌錢，就要看金控如何做最好的安排，不應混在一起談。

「新光金已在加護病房，如今有特效藥，難道要到太平間才用？」吳東亮指出，新光金過去已對新壽增資200～300億元，但並未真正解決問題，新壽為了能夠符合到 RBC 200%以上的要求，曾提出財務再保、死利差互抵責任準備金等方式，未獲主管機關同意，但全球人壽、國泰人壽及南山人壽過去幫政府解決問題保險公司，都取得金管會同意將死利差互抵責任準備金計入自有資本，「為什麼有人可以，有人不行？」吳東亮強調，「若是所有方式都試過，最後真的需要增資，只要新光金董事會通過，一定會參與增資」。

吳東亮說，現在他看新光金董事會都是一時之選，幾位經營管理層的董事長都是業界翹楚，新光金控董事長陳淮舟一輩子都是銀行家，也曾是台新金總經理，他的操守、誠信都是No.1，新光人壽董事長魏寶生曾任金管會保險局局長，不管認真、誠信、敬業都是專業經理人，新光金正在起步。

吳東亮提出兩大呼籲，第一，希望政府能看到經營團隊的用心，對於政府他們沒有拒絕任何事情，只是希望能多一些時間，看能不能找出更好的方法，能夠順利在2026接軌 ICS 2.0是最大的目的；第二，新光金的問題是過去累積下來的，冰凍三尺非一日之寒，希望50萬名股東都能支持新光金，讓新光金努力改變往上的願望能夠達成，這是在幫股東，也是幫政府，也希望未來新光金能夠順利發股息，股價回到10元以上，相信大家都樂見其成。