台新銀行推「數位紅包」 最高抽5,000元購物金

農曆新年即將來臨，為幫助民眾領新鈔、發紅包更方便，台新銀行宣布，2月1日起至2月10日止，於全台新光三越、環球購物中心及指定大潤發的台新 ATM 開放提領新鈔，讓民眾逛街、購物就能順手領。同時，於台新 ATM 跨行提款領新鈔，最高還有機會抽中台新 Point 999點，為自己賺進新春發財金。民眾若想嚐鮮，台新銀行也推出「數位紅包」功能，用手機就發紅包，方便且不受距離限制，每發一次就可獲得一次抽獎機會，發越多，中獎機會越高，最高可抽中全聯5,000元購物金。

因應年前兌領新鈔需求，中央銀行日前宣布，於2月1日至7日間的營業日，洽請公股銀行及郵局的456家分行據點，供民眾臨櫃換鈔。除此之外，民眾還有更多便利選擇，台新銀行今年新設更多領新鈔管道，除全台新光三越外，包含環球購物中心及指定大潤發的台新 ATM 都開放領新鈔服務。台新 ATM 提領新鈔服務，更是從2月1日一直持續至2月10日（初一），前後十天無間斷供民眾便利提領。

此外，即日起至2月29日，到台新 ATM 跨行提款、轉帳、存款，天天可抽台新 Point 888點（1點折抵1元），2月9日（除夕）至2月12日（初三）再加碼抽台新 Point 999點（元）。除抽獎外，民眾使用台新 ATM 跨行交易，即可累積台新 Point，點數可至 Richart Life APP 參與「一點抽活動」、兌換超商購物金或使用台新 Pay 行動支付消費折抵。

台新銀行觀察，近年越來越多民眾嘗試線上發紅包，今年再次推出「數位紅包」功能，讓民眾透過台新行動銀行，輕鬆用手機發紅包給親友，並於2月1日至2月23日推出「你發紅包 我送禮」活動，每成功發送「數位紅包」一次，就可獲得一次抽獎機會，獎項包含「全聯購物金5,000元」及「全家禮物卡1,000元」。