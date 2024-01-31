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全盈推新春優惠 月月抽萬元紅包

經濟日報／ 記者李秉豪／台北即時報導
全家旗下的全盈支付。圖／全盈支付提供
全家旗下的全盈支付。圖／全盈支付提供

農曆新年將至，全盈支付搶攻龍年新春商機，集結9大電商平台、萬家通路祭出總價破萬大紅包與多項新春優惠，最高享44%回饋；3月31日前，每月以全盈支付指定方式消費累積達1,200元，還可抽最高18,888元全盈儲值金；於指定電商平台使用全盈支付帳戶綁定銀行帳戶消費，單筆消費滿1,000元享10%全盈儲值金回饋。

全盈支付針對農曆新年推出優惠，3月底前以全盈支付消費累積達1,200元，即可參與抽獎，每月抽8,888元全盈儲值金，共抽3名。符合前述資格且連結銀行帳戶付款的用戶，可再抽1萬元全盈儲值金，每月抽出3名。

全盈支付也配合TWQR通路破萬推出活動，3月底前使用全盈支付帳戶於支援TWQR掃碼支付商家及指定精選通路全額付款，亦享單筆消費滿百10%回饋優惠，每筆最高惠饋10元，每人最高回饋100元。

鎖定年節商機，全盈支付與電商平台合作，3月31日前，單筆消費滿1,000元回饋10%全盈儲值金，每筆最高回饋100元，每人每月最高回饋150元；首次綁定遠東商銀信用卡消費，最高享44%全盈儲值金回饋，每戶限量回饋1次。除此之外，開立並連結玉山台外幣帳戶，並以台幣數位帳戶綁定全盈支付單筆消費滿100元，贈600元儲值金；開立並綁定台新數位帳戶可享150元儲值金。

消費 電商

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