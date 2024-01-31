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影／新光金放話股東勿干政 金管會：增資才是重點

經濟日報／ 記者賴坤猷楊凱竣黃浚維／台北即時報導
新光金兩派股東爭執的3個問題，銀保兩局長今日記者會上給出明確答案。圖／聯合報系資料照片 張宇宏
新光金兩派股東爭執的3個問題，銀保兩局長今日記者會上給出明確答案。圖／聯合報系資料照片 張宇宏

新光金控（2888）內鬥持續延燒，金管會少見說重話，要股東承擔增資的義務。日前面對金管會的增資要求，名譽董事長吳東進要求新光金控一定要辦理現金增資。另外一方面，新光金也發表聲明要吳東進別再用媒體放話來干政。金管會主委黃天牧在30日記者會提到，兩派人馬都是源自於同個經營團隊，不需要這樣劃分彼此。

眼見著新光股東們都沒有任何動作，黃天牧則罕見地大動肝火，表示新光一定要履行對金管會承諾的七十億增資。若不讓有意願的股東來增資，目的為何？

至於吳東進大力建議要股東增資的舉動，根據財經專家蔡玉真解析，有可能是要在新光金與台新金的併購案中取得影響力，避免自己在未來沒有任何發言空間。

新光增資案經歷紛紛擾擾，是否能夠增資成功，股東、保戶都在關注。

增資 新光金控 股東

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