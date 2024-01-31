新壽案 黃天牧：新光金現增不容打折

新光金控兩派股東針對新壽增資問題隔空叫陣，金管會主委黃天牧昨天在新春記者會表態，「保戶和存戶的權益在大股東的利益之上」，他公開質疑，「有人想辦增資，但公司卻不辦，到底目的是什麼？」不能因經營團隊調整而忽視增資承諾，「金管會對此事不容打任何折扣」。

針對新光金創辦人吳東進近日頻要求金控辦增資，卻被公司派反批是「大股東干政」，金管會銀行局長莊琇媛表示，這並不符合大股東干政定義，「反而是新光金趕快辦現增，讓所有資本適足性符合規定才是重點」。

金管會保險局長施瓊華也說，新壽在一一一年所提的「準備金補強計畫」已說得很清楚，不論是三年分別增資七十億元，或今年底前要完成的一二五億元，一定得要金控現金增資來幫助新壽，否則資本適足率根本不夠，「新光金控勢必要辦現金增資，才能解決一二五億元的問題」。

黃天牧昨也重申金管會在去年六月新光金經營權變天後提出的五項要求，並且強調這段期間金管會一直都「聽其言、觀其行」，態度從未改變，尤其是現金增資、同舟共濟、誠信這三個重點。

黃天牧也對於新壽資增案提出五點聲明，第一，社會信任才是金融機構最重要的資產，新光金必須信守去年至明年每年為新壽增資七十億元的承諾，「經營團隊要非常清楚認知，金管會對此事不容打任何折扣」；第二，金融機構負責人應要維護投資人客戶存款戶的權益，而非增資對股東的損失及成本是什麼；第三，金融機構受高度監理，首要目標是維護保戶、存款戶及投資人權益，當金融機構有增資需求，主要股東理應優先現金增資，沒有任何理由。

第四，黃天牧說，對於有股東表達願意現金增資公司時，提案無法進入董事會討論，為何不讓願意的股東增資？有何目的？是否真為保護股東權益著想？最後，現在的公司派在改選前也是經營團隊成員，呼籲新光金所有股東化異求同、和衷共濟，維護三○九萬保戶、三二○多萬存款戶，和投資人權益。