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「不要錢的最貴」謝金河：馬斯克作繭自縛 吞噬特斯拉正是中國

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開發商傳遭掏空 台北塔營運藏變數

聯合報／ 記者張宏業房荷庭林海何醒邦／台北報導

由碩河開發主導的「The Sky Taipei台北天空塔」開發案，副董事長邱冠勳遭提告疑挪用10億元資產，替幕後董事馬廷海償還私人高利貸債務，有掏空之嫌，讓台北塔能否在年底如期營運或埋下爛尾樓變數，引發關注；調查局過濾英文合約後，18日搜索約談邱冠勳等人，另約談碩河前財務長鐘肇峰作證，兩人移送北檢複訊後請回，邱冠勳限制出境。

檢方保全證據後認為與檢舉事實有出入，全案是否涉及背信或商業糾紛待釐清。但傳出碩河疑將台北天空塔產權質押給大陸券商，經濟部投審司表示，已提供資料給檢調，若違反兩岸條例的陸資未經許可來台投資規定，最高可罰2500萬元，必要時可停止股東權利。

台北天空塔聯貸銀行團已準備召開銀行團會議，邱冠勳昨晚發出聲明表示，不實報導起因於集團控股公司個人股東的民間高利貸借款人，欲爭奪台北塔專案的控制權，爆料人士去年就散布不實黑函，公司即配合檢調偵辦，但爆料人為遂行其奪權目的，才訴諸媒體輿論。

據了解，全案起於香港女富商「陳慧芳」與馬廷海有私人借貸，借貸合約以美金計算，約合台幣數億元，且利息幾乎等同高利貸。馬借款後輾轉在境外成立「LIONBEST」10餘家公司，公司間的股權架接複雜，有資金輾轉用來投資台北天空塔，由邱冠勳經營團隊得標，過程中兩次增資發行特別股，但工程始終未完工。

陳慧芳後來拿不到借給馬廷海的錢，憤而跨海委任台灣律師具狀提告馬廷海等人涉背信。由於馬廷海從未入境台灣，全案又牽涉英文交易合約，加上資金龐大，調查局北市調查處去年調查後，已先行約談邱冠勳到案，初步未發現有違法事證。

由於陳慧芳追債追得很緊，之後邱冠勳被檢舉與馬廷海共謀，假藉節稅名義，在碩河上層設立「August Gold」多家境外控股公司，再以節稅之名，將台北天空塔產權質押給中國大陸券商借款，藉此挪用10億元替馬廷海還債，而大陸商可以執行債權名義列席碩河所有會議，形同中資介入碩河經營權，規避投審司審查。

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