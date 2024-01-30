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去年金融三業賺破7000億刷次高 黃天牧：巨變僅朝夕間

經濟日報／ 記者廖珮君／台北即時報導
金管會主委黃天牧。記者蘇健忠／攝影
金管會主委黃天牧。記者蘇健忠／攝影

金管會統計，2023年金融三業（銀行、證券期貨投信和保險業）稅前盈餘7,036億元，是2022年一整年獲利的1.46倍，更改寫史上次高紀錄；金管會主委黃天牧反示警，獲利提升不代表承平時期，如去年歐美銀行經營危機顯示「巨變只在朝夕間」。

他認為金融市場瞬息萬變，局勢不明應「韜光養晦」、鴻圖大展時也要「居高思危」且應謹慎清明。

受惠2023年升息、股市走強，讓銀行業稅前盈餘首度衝破5,000億元大關到5,057億元的史上巔峰，證券期貨投信賺998億元也刷次高，僅保險業因台幣升值，獲利萎縮到981億元。

合計金融三業賺7,036億元、年增46%，仍是史上次高紀錄，僅次於2021年的獲利巔峰，當年狂賺了9,363億元。

面對金融獲利飆升，黃天牧卻仍持審慎。他強調，獲利提升不代表承平時期，去年歐美銀行經營危機顯示，巨變只在朝夕間。

我們面對的是一系列既陌生又似曾相識的風險，傳統的信用、市場、流動性與集中度等風險，與新興的資訊傳播、信譽風險等不斷聚合，不斷產生量變與質變，從而風險評估及管理也更加困難。

金融環境瞬息萬變，金融業該如何自處？他認為，當局勢不明時應韜光養晦，且在鴻圖大展時仍應居高思危。

黃天牧說，今年是龍年，《易經》六十四卦中，第一卦「乾卦」即是以龍為意象，初始的「潛龍勿用」告訴我們，局勢不明或本身有所不足時應韜光養晦，透過精進法規制度、積累充足資本、強化險管理、形塑良好文化等基礎工程，以謀長發展。

「亢龍有悔」則提醒我們居高思危，在鴻圖大仍應謹慎清明，穩紮穩打，並且晴天儲糧，提升面對突發事件或不利因素的應變能力，以持盈保泰。

黃天牧 金管會 期貨

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