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市場迎轉機！新光銀估降息時程提前 海外債具投資優勢

經濟日報／ 記者戴玉翔／台北即時報導

時序跨入2024年轉變新局的一年，面對聯準會(Fed)有望於今年降息，市場面對時點與降幅傾向樂觀，新光銀行表示，利率期貨市場顯示聯準會今年3月有機會啟動降息，且到年底前降息幅度會比聯準會預估還多，為因應市場政策，新光銀行推出「海外債投資快易GO」的快速下單功能，可以幫助顧客以最便利的方式完成交易，掌握市場先機。

新光銀行表示，隨著聯準會(Fed)從2022年開始啟動升息，引發債券市場大幅震盪，不少顧客對海外債市前景抱持謹慎態度；然而利率期貨市場顯示聯準會今年3月有機會啟動降息，到年底前降息幅度會比聯準會預估還多，降息時程比原先預期更為提前。雖面對降息時間點不確定性仍高而引發的市場動盪，但海外債券長期以來受到廣大顧客的青睞，仍有其穩定的投資優勢，它可以提供固定的票息收益與到期還本，有助顧客進行現金流規劃。新的一年市場迎來轉機點，顧客若能把握市場行情進場佈局，是非常具有吸引力的。

新光銀行推出「海外債投資快易GO」的快速下單功能，透過該功能，無論顧客身處國內或海外，都可以透過專屬的理財專員依據個人風險屬性與偏好需求，協助配置適合的海外債標的；完成建議配置後，客戶只需登入網路銀行，在「投資快易GO」介面確認，就可迅速完成申購下單，輕鬆實現穩定收益的資產配置。

為了慶祝新功能上線，新光銀行特別建議客戶採用「海外債投資快易GO」的快速下單交易，並提供申購手續費優惠折扣，最低零手續費，在處於債券市場價格優勢時，顧客可以利用限定優惠，大幅節省交易成本。

降息 聯準會

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